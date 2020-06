Streaming: com chegada do HBO Max, HBO Go é descontinuado

Unsplash/Glenn Carstens-Peters HBO Go vai parar de funcionar em julho





Com o lançamento do HBO Max , o serviço HBO Go deve ser desativado nos Estados Unidos. De acordo com a revista estadunidense Variety, a mudança será no nome dos serviços e acontecerá dentro dos próximos meses.

O serviço de streaming HBO Now será renomeado para HBO, enquanto o HBO Go será completamente desativado - o que acontece em 31 de julho deste ano. No lugar do HBO Go, fica o HBO Max.

A nova plataforma foi lançada pela WarnerMedia nos EUA em 27 de maio deste ano, e a empresa pretende dar prioridade à aderência de novos usuários. O objetivo é unificar os canais da empresa. "[O HBO Max] fornece não apenas a oferta robusta da HBO, mas também uma vasta biblioteca da WarnerMedia e conteúdos originais adquiridos por meio de um produto moderno", disse um porta-voz da empresa à Variety.

Ainda faltam acordos com a Roku e Amazon , que distribuem a plataforma de streaming , antes da mudança de nomes realmente acontecer. Aqui no Brasil, ainda não há previsão de lançamento do HBO Max.