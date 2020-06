Sony promete interface nova no PlayStation 5: "nenhum pixel ficou intocado"

Reprodução/YouTube/PlayStation Design oficial do PlayStation 5





A Sony mostrou o design do PlayStation 5 no último dia 11, mas ainda há vários mistérios sobre o console. Um deles é a interface do sistema operacional, que não foi apresentada até agora.

Leia também:



Gostou do PlayStation 5? Sony explica como escolheu design diferenciado



PlayStation 5 é tão rápido que Epic Games teve que reescrever seu motor gráfico



Quanto vai custar o PlayStation 5? Segundo CEO da marca, console não será barato



Segundo Matt MacLaurin, vice-presidente de design de interface na divisão PlayStation dentro da Sony, o console trará "uma evolução muito interessante no SO", com "uma mudança de 100% da interface em relação ao PS4 e alguns novos conceitos muito diferentes".

A afirmação foi feita em uma discussão no LinkedIn. De acordo com o executivo, o sistema "é prático em primeiro lugar, mas traz uma linguagem visual completamente nova e uma total rearquitetura da interface com o usuário". O software é "mais sutil do que chamativo, mas nenhum pixel ficou intocado", disse ele.

Até o momento a Sony mostrou apenas um curto teaser da interface, que pode ser visto abaixo. O movimento das partículas e o som lembram um pouco a XMB (Cross Media Bar), interface que era usada no PS3 e PSP:

Sony's small PS5 UI teaser there pic.twitter.com/D7m6SrVfCk — Tom Warren (@tomwarren) June 11, 2020





O PlayStation 4 tem um sistema operacional conhecido internamente como Orbis OS, baseado no FreeBSD 9, um sistema operacional UNIX que pode ser considerado um "primo" do Linux. Uma mistura do FreeBSD e NetBSD, apelidado de "Cell OS", era usado no PlayStation 3.

Portanto, é de se esperar que o sistema operacional do PlayStation 5 também seja baseado em uma versão do BSD. Isto, entretanto, não nos dá muitas pistas sobre a interface, já que ela é radicalmente diferente entre o PS3 e o PS4.

Enquanto a Sony promete algo completamente novo, a Microsoft adota uma abordagem mais conservadora: segundo a empresa, a interface do Xbox Series X será similar à do Xbox One, com algumas melhorias.