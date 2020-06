Mais de 18 milhões de golpes virtuais tem o tema da pandemia

iStock Golpes digitais aumentaram durante a pandemia





A pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) e o consequente isolamento social propiciaram um terreno fértil para a proliferação de novos golpes digitais . De acordo com um levantamento feito pela empresa de aplicativos de segurança PSafe e divulgado pelo Fantástico da Rede Globo neste domingo (14), mais de 18 milhões de ataques cibernéticos foram disparados no Brasil durante esse período.

E o país é o segundo do mundo com maior número de ataques diários. De acordo com a empresa de segurança Kaspersky, o Brasil fica atrás apenas da Rússia. E, atualmente, os tema relacionados à pandemia do novo coronavírus têm tido recorde de golpes.

Só a respeito do auxílio emergencial , mais de 13 milhões de tentativas de ataques foram aplicadas. Ao Fantástico, a Caixa Econômica Federal afirmou monitorar os serviços falsos, a fim de bloqueá-los e desativá-los. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Fenabran), as tentativas de golpe virtual aumentaram 70% desde o início da pandemia.

Quais são os golpes

A reportagem do Fantástico conversou com pessoas que caíram nos golpes. Em um deles, uma mensagem oferecia o auxílio emergencial. Para repassar o suposto benefício, porém, os criminosos pediam a senha do banco da vítima, a fim de roubá-la.

Em outro ataque , golpistas se passavam pelo Banco Santander para oferecer um falso financiamento. Outro ainda mostrava um falso leilão da Caixa, conseguindo roubar dezenas de milhares de reais das vítimas.

Como se proteger

Na maior parte desses golpes, os criminosos fingem se passar por algum órgão do governo ou por alguma empresa para roubar dinheiro ou dados dos usuários. Por isso, para evitar cair nesse tipo de ataque, é muito importante estar atento a mensagens recebidas por aplicativos, SMS, e-mail e ligações. Confira algumas dicas para se proteger: