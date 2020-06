Após desistir de herança de Gugu, Thiago Salvático é alvo de ação do ex-marido

Depois de ser apontado como namorado de Gugu Liberato e ter entrado na briga pela herança do apresentador, Thiago Salvático estaria se recusando a dividir bens adquiridos em conjunto com o ex-marido, Guilherme Stangherlin.

Leo Dias afirmou em sua coluna que Stangherlin estaria receoso em expor sua vida pessoal, uma vez que seu ex, Thiago Salvático, foi apontado como namorado de Gugu na imprensa. Mesmo assim, a advogada de Stangherlin confirmou que seu cliente ingressou com uma ação de reconhecimento e dissolução com partilha de bens contra seu ex-companheiro Thiago Salvático.

Ela informou ainda que a ação corre em segredo de Justiça e explicou a intenção de Guilherme em ingressar com a ação:

"Durante a união estável, quando o casal de forma onerosa adquire bens, mesmo que esses bens estejam apenas em nome de um dos companheiros, e um deles decide pôr fim à união, é necessário que haja um reconhecimento e uma dissolução com a devida partilha, podendo ser feita de forma administrativa/amigável ou judicial/litigiosa", afirmou.

A advogada ainda salienta: "Tentamos de inúmeras formas resolver essa questão com o ex-companheiro do meu cliente amigavelmente, uma vez que meu cliente não queria nenhum tipo de exposição. Porém, esse não foi o desejo de Thiago, passando a ignorar todas as nossas tentativas".

Segunda a advogada do ex-marido de Salvático, a união do casal perdurou por quase cinco anos: "Não restou outra opção ao meu cliente a não ser ingressar judicialmente a fim de resolver essa questão. O término da união se deu no dia 23 de maio, quando meu cliente decidiu sair da casa do casal na Alemanha".