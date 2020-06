Pixabay Cobra é capturada no Paquistão

Uma cobra causou enorme confusão no Aeroporto Internacional de Islamabad, no Paquistão, quando tentou embarcar em um avião.

Leia também





O animal quase conseguiu subir pelas rodas do avião quando funcionários do aeroporto o viram e começaram o trabalho de remoção do réptil.



As imagens registradas mostram o momento em que os funcionários começaram a tirar a cobra da aeronave. Apesar do susto, ninguém se feriu com a ação.

Confira o vídeo na sequência: