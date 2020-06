Thais Carla compartilha foto nua para celebrar sua autoestima

Dançarina e influenciadora, Thais Carla compartilhou na noite de domingo (14) uma foto nua em seu perfil no Instagram e na legenda passou uma mensagem de incentivo ao amor próprio.

Leia também:

"Celebre seu corpo, independente do seu tamanho ou forma." escreveu Thais, que já sofreu ataques por ter um corpo fora do padrão e exibi-lo em seu perfil. A influenciadora fala bastante sobre gordofobia e já expôs casos de discriminação em seu perfil.

"Somos o suficiente, somos incríveis e lindas. Não deixe um número em uma escala ou uma roupa definir quem você é! Seja você!" continuou a influenciadora em seu post. A dançarina faz parte do movimento body positive e usa suas redes sociais para encorajar outras pessoas a se aceitarem.

A publicação já passou de 105 mil curtidas e está repleta de elogios. "Pensamento muito importante", "Você é uma inspiração, parabéns" e "Acabei de pensar: ‘estou de autoestima baixa’, qnd rolei o feed, me deparo com essa coisa linda que é o exemplo de amor e cuidado próprios" foram alguns dos comentários que as seguidoras deixaram na foto.

Veja o post abaixo: