PC Siqueira apaga postagem em que se defendia de acusações de pedofilia

O youtuber PC Siqueira apagou, na madrugada desta segunda (15), uma publicação sua no Instagram na qual rebatia as acusações de pedofilia que vem sofrendo na internet e que viraram caso de Polícia. Tudo começou após uma conta no Instagram vazar uma suposta conversa na qual o influencer digital estaria se referindo fotos de uma criança de seis anos de idade .

Reprodução/Instagram PC Siqueira apaga posts falando sobre acusações de pedofilia





No post do Instagram, o youtuber negava a veracidade da conversa vazada e se dizia chocado de ver o nome dele relacionado a algo assim . Entretanto, a publicação não está mais no feed de PC Siqueira. Após deletar a postagem, ele apenas compartilhou nos Stories a frase: "You want darker we kill the flame" (se você deseja escuridão, nós apagamos a chama), trecho da música "You Want It Darker" de Leonard Cohen.

A publicação havia sido feita pouco tempo depois de a polêmica explodir. " Confesso que fiquei chocado, atordoado e passei por um dos piores momentos da minha vida . Ninguém imagina um dia ver seu próprio nome envolvido com um crime abominável. Pra quem não sabe, um perfil sem credibilidade, que não sabemos quem faz ou está por trás dele, foi o instrumento para gerar essa fake news", escreveu PC na ocasião.

Além de negar as acusações, PC Siqueira também apontou provas que mostrariam como o vídeo da conversa do youtuber com uma amiga é falsa. O influencer disse que o relógio do celular demora mais de um minuto para mudar e que a tela é de um Samsung, mas a ferramenta de gravar a tela é de um Iphone.

Contudo, as acusações relacionadas a PC Siqueira voltaram a tomar conta das redes sociais na última quinta-feira (11), depois que um áudio atribuído a ele vazou contendo uma suposta confissão sobre o caso.

Confira a repercussão do caso em tempo real: