Atuação da Polícia Militar no combate à Covid-19 é destacada pelo governador em Cacoal

Em agenda no município de Cacoal, no último sábado (13), para acompanhar as ações de enfrentamento à Covid-19 com a realização do drive thru de testes rápidos, o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, fez questão de visitar o 4º Batalhão de Polícia Militar.

Na oportunidade, o governador foi recepcionado pelo comandante do 4ºBPM, major PM José Carlos França, e pelos policiais militares que estão atuando diretamente nas ações de enfrentamento ao coronavírus. "Aos meus irmãos de farda, aqui do 4º Batalhão de Cacoal, quero parabenizar pelo trabalho que tem sido feito no combate ao coronavírus. Algo que nenhum de nós esperava, mas estamos enfrentando. Além de parabenizá-los, quero pedir para que vocês continuem firmes, pois o trabalho de vocês é muito importante", destacou Marcos Rocha aos policiais.

Acompanhado do secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, coronel Hélio Cisneiros Pachá, e do comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, general de brigada Luciano Batista de Lima, o governador conheceu in loco a Central de Videomonitoramento do 4º Batalhão. Ao todo, o sistema de videomonitoramento conta com 28 câmeras instaladas em Cacoal.

Com um amplo alcance de imagens, o sistema conta com um serviço inteligente que permite a identificação das placas dos veículos que entram e saem da cidade. Isso faz do monitoramento por câmeras um dos grandes responsáveis, por exemplo, pelo desempenho do 4º BPM na recuperação de veículos furtados e roubados. "Caso um veículo que seja produto de roubo ou furto passe por uma área monitorada por câmeras, imediatamente a placa é identificada, o computador emite o alerta e a guarnição policial é acionada”, explicou o comandante do 4º Batalhão, major França.

Em Cacoal, o sistema de videomonitoramento conta com a parceria da Associação Comercial e Industrial (Acic) e do Tribunal de Justiça de Rondônia, por meio de recursos advindos do pagamento das prestações pecuniárias

Para o governador Marcos Rocha, não há dúvidas de que a tecnologia é hoje um dos principais aliados da segurança pública. "A gente sabe que a presença do efetivo da PM é extremamente importante para a sociedade, entretanto, sabemos também que existem limitações. Então a questão de um sistema que venha monitorar as ruas das cidades é muito bom porque amplia a visão da Polícia Militar. Um policial militar, que estaria cobrindo apenas uma determinada área, consegue ampliar a sua atuação, atendendo mais áreas, porque conta com um serviço como este, que fica na retaguarda".

Durante a visita, o secretário coronel Hélio Cisneiros Pachá falou das ações do Governo de Rondônia para ampliar o sistema de videomonitoramento para outras cidades de Rondônia, incluindo a capital. "O sistema de videomonitoramento de Cacoal tem sido referência para todos os batalhões do Estado. Uma das prioridades desta gestão é levar o videomonitoramento para a nossa capital, Porto Velho. Onde já pensamos em estender também para Nova Mamoré e Guajará Mirim. É um processo que já está em andamento".

