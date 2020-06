Vazamento: molde do iPhone 12 revela design do smartphone; veja as fotos

Unsplash/Medhat Dawoud Fotos do design do iPhone 12 vazam online





No último domingo (14), o usuário do Twitter @Jin_Store divulgou uma série de imagens do que afirma ser os moldes do novo iPhone 12 . As fotos mostram quatro modelos, como afirmam os rumores, todos com as laterais mais planas que o modelo atual, seguindo a linha do iPhone 4 e do novo iPad Pro.

Leia também:



iPhone 13 diferente: site vaza possíveis imagens dos próximos celulares da Apple



iPhone 12 deve ser o último com entrada para carregador, diz rumor



Apple deve aumentar capacidade de armazenamento no iPhone 12, diz rumor







A divulgação confirma a ideia de que o próximo iPhone vai passar por uma grande reformulação , que circula nas redes desde setembro de 2019. Na época, Ming-Chi Kuo, famoso leaker da Apple, afirmou que "o novo design do iPhone 2020 mudará significamente". A última mudança significativa no smartphone aconteceu em 2017, com o iPhone X .

Esses moldes são usados para que os fabricantes de case de proteção possam desenvolver seus produtos antes de o smartphone ser lançado. Alguns detalhes do modelo podem ser diferentes dos moldes, como o entalhe da câmera. Por conta do design dos cases de proteção, essa mudança não afeta o acessório.