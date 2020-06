"365 Dias": quem são os protagonistas do filme quente da Netflix

A estreia de "365 Dias" na Netflix bombou aqui no Brasil e o filme chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter no final de semana. Uma semana após entrar no catálogo da plataforma de streaming, o longa ainda ocupa a primeira posição do Top 10 dos mais assistidos pelos assinantes. Com isso, os atores Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka, que interpretam Massimo e Laura Biel, respectivamente, estão fazendo sucesso nas redes sociais.

Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka são os protagonistas de "365 Dias"





O filme é um drama erótico que conta a história de um mafioso, Massimo, que decide sequestrar Laura para fazer com que ela se apaixone por ele em 365 dias. Com cenas de sexo, o longa é baseado na trilogia de livros escritos por Blanka Lipinska e foi comparado ao sucesso "50 Tons de Cinza".

Anna-Maria Sieklucka

Com a popularização do filme no Brasil e no mundo, Anna-Maria Sieklucka atingiu 1 milhão de seguidores no Instagram no último domingo (14). A protagonista de "365 Dias" é uma atriz e cantora polonesa de 28 anos. Em seu país de origem, ela ganhou destaque em 2019 na série "Na Dobre i na Z?e", que acompanha a vida de paramédicos.

A estreia no cinema aconteceu este ano e sua habilidade em falar diferentes idiomas - ela é fluente em polonês, inglês, francês e alemão - foi bem aproveitada no filme de sucesso da Netflix. Anna-Maria mora em Varsóvia e vive um relacionamento com o diretor de teatro ?ukasz Witt-Micha?owski, 18 anos mais velho que ela. Nas redes sociais, ela é discreta e não faz muitas publicações.

Michele Morrone

A versão mafiosa de Christian Grey também rendeu uma boa popularidade para Michele Morrone. O ator e cantor de 29 anos nasceu em Milão e soma trabalhos em filmes e séries. Com 3,8 milhões de seguidores, o galã italiano veio ao Brasil em 2019 gravar cenas de "Duetto", longa dirigido por Vicente Amorim que conta com atores brasileiros no elenco.

Michele foi casado com a designer Rouba Saadeh e juntos tiveram dois filhos. Em um desabafo no Instagram, ele contou que, após a separação, enfrentou uma depressão, parou de atuar e começou a trabalhar como jardineiro. Depois dessa fase difícil, ele voltou a investir na carreira artística. Atualmente, o astro está solteiro e arrancando suspiros por aí. Seu talento como cantor pode ser visto em "365 Dias", já que é ele quem canta a música inicial do filme.