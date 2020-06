Após hate em clipe, parceria de Luísa Sonza e Vitão faz sucesso

Mesmo com o esforço dos haters, a parceria entre Luísa Sonza e Vitão está fazendo bastante sucesso . Na última sexta-feira (12), os dois lançaram o clipe da música "Flores", com direito a cenas quentes entre eles. Porém, muitas pessoas se organizaram para criticar o vídeo, pois existem boatos de que a cantora estaria vivendo um romance com Vitão, mesmo tendo se separado a pouco tempo de Whindersson Nunes. Porém, parece que o esforço dos haters não adiantou, já que o feat alcançou um grande número de visualizações.

Reprodução/Instagram Luísa Sonza e Vitão





Em pouco tempo, o clipe de Vitão e Sonza alcançou a marca de 1 milhão de deslikes no YouTube. Até o momento da publicação desta reportagem, eram 3,4 milhões de deslikes e o número de curtidas é de 2 milhões a menos. Mesmo assim, o vídeo já está com mais de 24 milhões de visualizações . No Spotify, "Flores" é a 14ª música mais tocada no Brasil.

Além da parceria com Vitão, a cantora gaúcha tem outras duas músicas no top do Spotify. O hit "Braba" é a 11ª música mais ouvida no Brasil e "Não Vai Embora", single que a loira canta com Dilsinho, também está na lista das 50 mais ouvidas no país.





Ataques ao clipe

Por causa das cenas quentes no clipe, muitas pessoas começaram a atacar Luísa Sonza, que havia anunciado a separação de Whindersson Nunes há pouco tempo. A artista recebeu uma onda de comentários considerados machistas, além do grande número de deslikes.

Na ocasião, a voz de "Garupa" chegou a se pronunciar. "Minha equipe queria privar os likes e deslikes. Eu não vou privar, porque quero que as pessoas vejam como as mulheres são tratadas", postou a artista pop no Twitter. "De verdade, tô feliz de ser a pessoa que passa por isso, porque sei que não são todas que aguentariam como eu aguento todos esses anos. Sempre serei voz por nós, mulheres. Nunca ninguém vai me parar", ela continuou.





Whindersson também se pronunciou em defesa da ex. O comediante repostou o que Luísa Sonza escreveu e disse: "Também quero deixar claro que não compactuo com nenhum tipo de hate. A tristeza dos outros me entristece, não vejo justiça em julgar, se você gosta de mim ou for meu amigo, não participe desse tipo de coisa", pediu o humorista.

Tbm quero deixar claro que não compactuo com nenhum tipo de hate, a tristeza diz outros me entristece, não vejo justiça em julgar, se você gosta de mim ou for meu amigo, não participe desse tipo de coisa. https://t.co/VGK0N209yw — Whindersson ? (@whindersson) June 13, 2020