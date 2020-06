WhatsApp vai permitir enviar e receber dinheiro pelo aplicativo

Divulgação/WhatsApp Nova ferramente permitirá transferência de dinheiro pelo WhatsApp





O WhatsApp anunciou, nesta segunda-feira (15), que o Brasil será o primeiro país a receber um novo recurso que permite que usuários transfiram dinheiro através do aplicativo de mensagens. De acordo com a empresa, a novidade deve chegar nas próximas semanas.

Leia também:



Mais de 260 mil números de WhatsApp são expostos no Google



Golpistas se passam por Datafolha para clonar WhatsApp de vítimas



Como transferir WhatsApp de Android para iPhone



Tanto usuários comuns quanto membros do WhatsApp Business poderão receber e enviar dinheiro através do aplicativo. Para isso, será preciso cadastrar um cartão com a função débito em uma ferramenta chamada Facebook Pay .

O WhatsApp ainda afirma que, no futuro, a ferramenta poderá ser utilizada por outros aplicativos da empresa, como o Facebook e o Instagram . Isso permitiria a transferência de dinheiro em diversas plataformas, mas de forma unificada.

Inicialmente, poderão usar a novidade pessoas que têm cartão de débito da Visa e Mastercard dos bancos Nubank, Sicredi e Banco do Brasil. A transferência será intermediada pela Cielo , e não serão cobradas taxas.

Já para as contas comerciais do WhatsApp Business, que poderão cobrar pelos serviços diretamente na plataforma, será cobrada uma taxa fixa de 3,99% por transação. As empresas precisarão ter uma conta na Cielo para receber as transferências.