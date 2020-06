Celso Russomano é chamado de "pilantra" e "mentiroso" ao vivo no "Cidade Alerta"

Os telespectadores do "Cidade Alerta" foram pegos de surpresa no último sábado (13), tudo porque o jornalista Celso Russomano acabou discutindo ao vivo com uma mulher no quatro "Patrulha do Consumidor". O bate-boca aconteceu com a mulher do dono de um site de eletrônicos e eletrodomésticos acusado de não entregar as compras feitas pelos consumidores. O climão acabou bombando nas redes sociais.

Reprodução/Record Celso Russomano foi xingado ao vivo no "Cidade Alerta"





Celso Russomano ligou para o dono do site ao vivo no "Cidade Alerta" e quem atendeu foi a mulher dele. Ela disse que o marido não podia falar porque estava indo à Delegacia do Consumidor para resolver o problema. Sempre afiado, o jornalista rebateu dizendo que era mentira e a mulher, com raiva, soltou: "Foi, sim. Você é um mentiroso, um pilantra".

Rapidamente, o jornalista conhecido por defender os direitos dos consumidores tirou a mulher do viva-voz e disse que não a deixaria falar se ela começasse a soltar palavrões. Russomano deu um voto de confiança e voltou a colocar a mulher no ar, mas ela continuou com as ofensas: "Seu mentiroso, sem-vergonha". O apresentador da Record disse: "Aí, já começou a baixar o nível".

Depois de toda a confusão, eles combinaram de se encontrar nesta segunda-feira (15) na Delegacia do Consumidor para tentar resolver o problema dos consumidores lesados. Será que vem mais discussão por aí?