Rihanna paga R$ 2 milhões por um mês em mansão nos EUA; veja fotos da casa

Rihanna já tem destino para ficar no alto verão do Hemisfério Norte. Segundo o jornal americano "New York Post", a cantora alugou uma mansão nos Hamptons por US$ 415 mil (cerca de R$ 2 milhões) por apenas o mês. E deu como depósito US$ 1 milhão para segurar a casa.

Reprodução/Instagram/@badgalriri/Cortesia/Douglas Elliman Mansão alugada por Rihanna para passar o verão já recebeu hóspedes famosos, como as irmãs Kardashians

De acordo com o jornal britânico "The Sun", ela não será a primeira celebridade a ocupar o endereço. No verão de 2014, as irmãs Kourtney e Khloé Kardashian passaram um período no local gravando o programa "Kourtney & Khloé take the Hamptons".

5 quartos, 6 banheiros e meio e mais: a mansão em detalhes

Cortesia/Douglas Elliman Fachada da mansão alugada por Rihanna

A casa escolhida por Rihanna é luxo puro e também conta com muito conforto. Ainda segundo o "The Sun", o local conta com 5 quartos. Eles contam com uma decoração rústica, piso de madeira e paredes em tons de azul.

A casa também tem "6 banheiros e meio", como explica o jornal britânico. Eles são amplos, bem claros e com detalhes em mármore.

Ainda na parte debaixo da mansão, sala, cozinha e sala de jantar são integrados e decorados com itens que remetem conforto, como um espaçoso sofá, e casa de campo, com vários itens em madeira.

Há também piscina, cais privado, barco e jet ski.

De acordo com os jornais, Rihanna ficará na mansão entre meados de julho e agosto e, depois, deve seguir para Malibu. Quem quiser comprar a casa depois da passagem da cantora por lá terá de desembolsar US$ 10,99 milhões (aproximadamente R$ 55 milhões).