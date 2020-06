Nathalia Dill está grávida de seu primeiro filho

A cegonha continua batendo à porta do mundo dos famosos e Nathalia Dill é a mais nova mamãe do pedaço. Ela descobriu recentemente a gravidez do primeiro filho com o músico Pedro Curvello e o bebê está previsto para nascer no início de 2021. Surpresa com a novidade, a atriz, de 34 anos, só anunciou a gestação para a família e amigos mais próximos do casal, já que a ideia era manter a informação em segredo . Mas, a coluna descobriu. Ainda bem que ninguém nos lê não é mesmo? Nat, seu segredo tá guardado!

Reprodução/Instagram Nathalia Dill está grávida





Nathalia e Pedro estão juntos há pouco mais de dois anos. Os dois ficaram noivos no início do ano passado e logo depois assinaram os documentos de união estável. O casal tinha planos de uma festa de casamento para 2020, mas por causa da pandemia do novo coronavírus, eles adiaram a celebração.

Pedro é formado em composição musical, tem 36 anos e trabalha com trilhas sonoras para comerciais e cinema. A coluna entrou em contato com a assessoria de imprensa de Nathalia, que não retornou até o fechamento desta edição.