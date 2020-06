Barbra Streisand dá ações da Disney para filha de George Floyd

Barbra Streisand já vinha fazendo posts nas redes sociais mostrando apoio à luta antirracista, mas a atriz e cantora também fez mais do que só se manifestar virtualmente . Ela doou à filha de George Floyd, Gianna Floyd, ações da Disney.

Reprodução/Instagram Barbra Streissand dá ações da Disney para Gianna Floyd





A própria menina postou algumas fotos com o pacote que recebeu da cantora . Gianna ganhou ações da Disney, não se sabe quantas, e também dois dos álbuns da artista, "My Name is Barbra" e "Color Me Barbra". "Graças a você, agora eu sou uma acionista da Disney", agradeceu a garota.





Gianna perdeu o pai no dia 25 de maio. George Floyd, um homem negro, foi morto por um policial branco, que agora enfrenta acusações de homicídio na Justiça. Esse caso levou milhares de pessoas às ruas nos Estados Unidos e fez o debate sobre questões raciais e violência policial entrar em pauta no mundo todo.

Além de Barbra Streisand, outras celebridades também mostraram apoio à causa. Segundo a People, Kanye West abriu um fundo para custear as despesas universitárias da filha de Floyd. Diversos famosos também compareceram às manifestações que tomaram conta das ruas estadunidenses.