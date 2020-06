Corpo de Bombeiros cumpriu prazo de vistoria durante nove dias em 21 templos religiosos de Ji-Paraná

.

O Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBM-RO) cumpriu à risca o prazo dado pelo Ministério Público Estadual para a vistoria em templos religiosos de Ji-Paraná.

Ao prestar a informação, em nota divulgada na sexta-feira (12), o comandante geral da corporação geral, coronel Demargli da Costa Farias, esclareceu que a vistoria foi executada durante nove dias, em 21 templos, “conforme a Lei e as normas mínimas de segurança e prevenção contra incêndio e pânico vigentes”.

O ministério Público havia dado prazo de dez dias ao CBM-RO, porém, a corporação antecipou-o em um dia. “Cumprimos a nossa obrigação legal, todas as atividades técnicas tiveram como objetivo, justamente, preservar a vida e a segurança dos cidadãos”, ressaltou a nota do coronel Demargli.

“O Corpo de Bombeiros sempre se preocupou com ações protetoras à vida e ao bem-estar de todos os rondonienses, sem distinção”, ele disse.

O CBM-RO irá propor com autoridades um termo de ajustamento de conduta (TAC), para que templos religiosos, locais de reunião de público, possam se adequar às mínimas normas preconizadas em Lei, e assim manter-se em funcionamento.

Justificou o coronel Demargli: “Isto se dá em função do desastre de saúde pública que enfrentamos; a população do Estado de Rondônia sempre acreditou e pode contar com o compromisso e a legalidade de nossas ações.Vidas alheias, riquezas a salvar”.

