Ação do Mapeia Rondônia em Cacoal realiza testes rápidos no formato de drive thru para combate à Covid-19

.

O município de Cacoal esteve na rota da ação Mapeia Rondônia, desenvolvida pelo governo do Estado para garantir a realização de testes rápidos em massa, inseridos na estratégia de prevenção e combate à propagação do coronavírus. A testagem realizada no último sábado (13), na conhecida Capital do Café, aconteceu no formato drive thru, onde o cidadão fez o teste sem precisar sair do veículo, a exemplo do que ocorreu em Porto Velho há pouco mais de uma semana. No total, 598 pessoas fizeram os testes, com 23 testando positivo à Covid-19.

Ocorrido no Espaço Alternativo Beira Rio, o drive thru da saúde contou com a presença do governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, que acompanhou ‘in loco’ toda a dinâmica colocada em prática, visando garantir a agilidade desde o momento da triagem, coleta, cadastro, até a entrega do resultado, tudo com a ação de um verdadeiro batalhão montado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) na guerra declarada contra o coronavírus.

Toda a estratégia contou com a parceria do Exército Brasileiro; Força Aérea Brasileira; Marinha do Brasil; 17ª Brigada de Infantaria de Selva; Corpo de Bombeiros Militar; Defesa Civil; Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa); Polícia Militar; Juventude Voluntária; voluntários da Sesau e das secretarias de governo de um modo geral; Secretaria Municipal de Trânsito de Cacoal; e Prefeitura de Cacoal.Logo nas primeiras horas de sábado, um grande número de veículos começou a estacionar na área externa do Espaço Alternativo Beira Rio, aguardando o início dos testes rápidos que, pontualmente, começou às 9 horas. De forma confiante e determinada, cada pessoa, de dentro de seu veículo, percorreu todo o circuito até se conhecer o resultado, sendo orientada com detalhes pelos profissionais voluntários.

APOIO DA POPULAÇÃO

A iniciativa do Governo contribui para um monitoramento da disseminação da Covid-19 em todo o Estado, cujo quadro até o último balanço publicado no domingo (14), registrava 11.865 casos confirmados em Rondônia. A medida visa garantir uma noção da velocidade de expansão do coronavírus.

A ação do governo do Estado, em Cacoal, foi destacada pela população. "É muito bom para população que ainda vive essa preocupação. O Governo deve continuar com esse trabalho que vem desenvolvendo para que as pessoas possam fazer o teste e saber se está ou não com a Covid-19. Nosso Estado merece esse tipo de ação", disse o autônomo Paulo Sérgio.

Não muito diferente pensa o comerciante Mohamy Figueiredo que falou da iniciativa do Governo em realizar mais uma ação do projeto Mapeia Rondônia. "Vejo como uma iniciativa excelente. Parabéns ao Governo que está atento à pandemia do coronavírus. O povo está sofrendo com tudo isso e precisamos saber e fazer esses exames. Vejo pelo lado positivo e otimista que iremos vencer esse problema que vivemos no Brasil e no mundo. O impacto do coronavírus diminuiu drasticamente o movimento em todo comércio e estamos na expectativa do retorno de tudo. O Brasil é muito rico e Rondônia também. Precisamos pensar positivo", disse o comerciante, expressando a motivação da vitória contra a pandemia.

Luciano Lima destacou a estratégica da realização do exame, onde imediatamente a pessoa possa receber toda a orientação e medicação para começar o tratamento em caso de resultado positivo. "Fazendo o teste já ficamos sabendo se estamos ou não com a Covid-19. E em caso de positivo, já saímos com o remédio, e vem o sentimento de uma grande chance de não haver complicação maior. Tenho conhecidos que já faleceram vítimas da Covid-19 e ficamos todos sem saber o que vai acontecer. Espero que o governo do Estado possa fazer mais esses testes, inclusive em outras cidades do interior. Muitas pessoas ainda estão perdidas, e os testes ajudam muito. As pessoas precisam se conscientizar. Se é para o nosso bem, todas as orientações devem ser atendidas", disse Luciano.

Acompanhada do filho ainda criança, a dona de casa Vânia Maria Soares não pensou duas vezes para ir ao drive thru realizar o teste rápido. "Desde o início procuramos seguir seriamente as determinações, inclusive com o uso de máscara, onde quer que estejamos. Avaliamos da melhor forma possível sobre o drive thru. Estamos achando bom para que em caso de positivo possamos iniciar de imediato o tratamento", disse Vânia.

Conforme destacado pelo secretário da Sesau, Fernando Máximo, após ser diagnosticada com a Covid-19, a pessoa tem a opção de querer ou não o tratamento garantido pelo governo do Estado, em acordo com o protocolo já divulgado pelo Ministério da Saúde.

PARCERIAS

O cuidado com a população foi ressaltado pelo governador Marcos Rocha ao tecer comentário sobre mais um drive thru. "A população precisa mais do que nunca ajudar no combate ao coronavírus seguindo as orientações. Está sendo realizada uma operação dessa com vários parceiros, integrantes de secretarias e voluntários, ou seja, todos com os espírito de cuidar um do outro. Vamos passar por essa doença. Eu lamento e sofro muito pelas pessoas que faleceram, inclusive amigos meus ou famílias que sofrem", disse o governador Marcos Rocha.

O governador lembrou que, recentemente, o governo do Estado repassou unidades de testes rápidos para todos os municípios e ações, como exemplo do projeto Mapeia Rondônia, podem perfeitamente serem desenvolvidas por cada município. "Acredito que as prefeituras estarão fazendo o teste rápido, sem precisar que o Estado vá até o local. O Estado repassou recursos financeiros, testes e medicamentos, justamente para incentivar que todos os municípios também façam essa ação", argumentou Marcos Rocha, reforçando o apoio dado aos municípios.

O secretário Fernando Máximo foi categórico ao afirmar que o projeto Mapeia Rondônia é extremamente importante, pois os testes em massa têm sito feitos no mundo inteiro. "São testes rápidos, cujo resultado sai em 15 minutos. Isso é importantíssimo para que se possa traçar um perfil biológico da nossa população, saber quem realmente é assintomático e está com vírus, ou quem não está com o vírus".

O número de pessoas na testagem no sábado chegou a 598, das quais 23 testaram positivo à Covid-19. Conforme destacado pela Sesau, após ser diagnosticada com a Covid-19, a pessoa tem a opção de querer ou não o tratamento garantido pelo governo do Estado.

Além do Mapeia Rondônia, o governo do Estado garantiu para Cacoal, 10 ventiladores mecânicos para serem montados em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s), bem como monitores multiparamétricos, que também são utilizados dentro da UTI. "Já passamos para a prefeitura de Cacoal mais de 1.300 testes rápidos. Na semana que vem passaremos mais testes para que a prefeitura possa realizar a segunda etapa do Mapeia Rondônia, isso tudo além desses que foram utilizados para a realização do drive thru no sábado. A prefeitura está bem guarnecida de testes. Além disso, o Governo repassou R$ 425 mil para que possa também comprar insumos e medicamentos para controlar a Covid-19", enfatizou Fernando Máximo.

O governador Marcos Rocha esteve acompanhado do comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, general de Brigada, Luciano Batista de Lima; do secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo; do secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), coronel PM José Hélio Cysneiros Pachá; do comandante do Corpo de Bombeiros Militar, coronel BM Demargli Farias; do superintendente estadual de Comunicação, Lenilson Guedes; além de parlamentares e outras autoridades.

Leia Mais:

Governo bate meta com realização de mais de mil testes rápidos da Covid-19 através de drive-thru e distribui kits de medicamentos para casos positivos