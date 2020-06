Mapeia Rondônia testou 4.292 e confirmou 244 pessoas positivadas para Covid-19 em 15 cidades da região de Ji-Paraná

.

A primeira etapa da ação Mapeia Rondônia, ocorrida de 3 a 9, identificou 244 pessoas infectadas pelo coronavírus em 15 cidades da região Central. Os números foram divulgados na sexta-feira (12) pela 1ª Gerência Regional de Saúde (1ª GRS).

Apesar de contaminados pelo coronavírus, não houve registro de pessoas em estado grave de saúde. Aos portadores da doença que foram testados durante a ação, foi recomendado o isolamento social e reforçada a importância da prática das medidas sanitárias para conter novas transmissões.

Em Ji-Paraná, 1505 pessoas foram submetidas ao teste rápido para Covid-19 e apenas 25 foram confirmados com a doença. Desde o início da pandemia, na maior cidade do interior de Rondônia foram registrados nove óbitos até o dia 11.

Os resultados dos testes rápidos demonstram que a maioria das pessoas está acatando as orientações no combate à proliferação do coronavírus. "Não devemos afrouxar nos cuidados sanitários", alerta a chefe do setor de Epidemiologia da 1ª GRS, enfermeira Suzemar Ferreira Moreira.

Coordenado por cada uma das 15 prefeituras da região Central, nas duas etapas do Mapeia Rondônia, os 14.745 testes são exclusivos a pessoas de vários grupos de riscos e que estejam com os sintomas da doença há pelo menos sete dias. Durante a ação, o governo vai testar 100 mil rondonienses.

Do dia 16 a 22, acontecem mais 10.453 novos exames da ação de governo em todas as 52 cidades. A proposta, dirigida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), é ampliar a capacidade de diagnóstico da doença em todas as regiões.

"O ideal é que não tivéssemos pessoas infectadas pelo coronavírus, mas os dados oficiais apurados com os testes rápidos reacende o sinal para que todas as pessoas sigam se protegendo", disse o gerente regional de saúde, Ivo da Silva.

Para o secretário regional de governo local, Everton Esteves, a ação da Sesau reforça o compromisso do governador Marcos Rocha em combater a pandemia e cuidar dos doentes.

"Outros esforços estão sendo realizados pela Sesau fomentando a eliminação do vírus e acolhendo as pessoas contaminadas na rede hospitalar estadual", ressaltou o secretário, que participou do ato da divulgação à imprensa local dos resultados do Mapeia Rondônia em Ji-Paraná.

A 1ª Gerência Regional de Saúde atua em parceria com as secretarias de saúde dos 15 municípios, que são: Ji-Paraná, Presidente Médici, Alvorada do Oeste, Urupá, Mirante da Serra, Nova União, Teixeirópolis, Ouro Preto do Oeste, Vale do Paraíso, Jaru, Governador Jorge Teixeira, Theobroma, Vale do Anary, Machadinho e Costa Marques.

