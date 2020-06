Força-tarefa em São Miguel do Guaporé reforça vigilância e melhora fluxo de atendimento no combate a Covid-19

.

O súbito aumento de casos em São Miguel do Guaporé fez o Governo de Rondônia enviar uma força-tarefa para socorrer o município no controle do avanço da doença. A primeira equipe chegou à cidade no dia 29 de maio, e as ações foram reforçadas entre os dias 2 e 5 deste mês, com fortalecimento da vigilância e a atenção primária à saúde com orientações feitas pela equipe técnica da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

O secretário da Sesau, Fernando Máximo, e a diretora geral da Agevisa, Ana Flora Gerhardt, designaram profissionais ao município para orientar quanto às atividades de enfrentamento à doença no município. O titular da Sesau, inclusive, esteve no município e, na ocasião, levou medicamentos e testes rápidos para auxiliar no combate à doença.

‘‘Nós chegamos lá principalmente com o foco de organizar esse enfrentamento à doença no município. Esse apoio da força-tarefa trouxe, de fato, uma integração maior. Percebemos que a união dos profissionais ajudou a trazer resultados positivos. O fluxo de atendimento aos usuários melhorou, assim como o monitoramento dos casos’’, afirma o técnico da Atenção Primária à Saúde (APS) da Gerência de Programas Estratégicos de Saúde (GPES) da Sesau, Claudemilson Souza Duran.

MONITORAMENTO DOS CASOS

A Agevisa também prontamente ofereceu auxílio para São Miguel do Guaporé. "Tão logo fomos informados da necessidade de uma força-tarefa no município de São Miguel do Guaporé, rapidamente organizamos uma equipe para o local. Os que ficaram em Porto Velho revezaram-se e, assim, todos colaboram com as ações de enfrentamento à Covid-19", diz Ana Flora.

"Dedicamos atenção especial em acompanhar a equipe técnica quanto ao manuseio e monitoramento dos casos notificados no sistema de informação e-SUS VE, assim como o encerramento de casos", explica Cibelle Mendes Cabral, bióloga epidemiologista do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) da Agevisa.

O E-SUS VE é o sistema de informação oficial para notificação dos casos suspeitos de Covid-19. A equipe identificou inconsistências e duplicidades do banco de dados e foram realizadas as correções, juntamente com a técnica municipal. "Também fizemos monitoramento dos casos positivos, realizando ligações aos usuários para verificar casos recuperados", complementa Luzanira Morais, coordenadora do Cievs.

Além disso, foi realizada visita ao frigorífico do local, alvo de denúncia de casos positivos na cidade, e foram repassadas orientações quanto ao manuseio dos testes rápidos e notificação dos casos suspeitos de Covid-19, com inclusão do cadastro do engenheiro do trabalho no E-SUS.

AÇÕES ESTRATÉGICAS

O Governo de Rondônia, por meio da Sesau e a Agevisa, realizou um pacote de ações para controle da doença em São Miguel do Guaporé, que envolveu diagnóstico situacional da Atenção Primária à Saúde (APS), da Vigilância do Município e da unidade hospitalar; capacitação dos profissionais médicos, enfermeiros e farmacêutico no manejo clínico e epidemiológico dos casos de Covid-19.

E ainda levantamento da necessidade de equipamentos na APS e unidade hospitalar; assim como de medicamentos do componente básico e hospitalar no combate à doença; alinhamento para criação e organização do call center municipal; organização do fluxo de monitoramento dos pacientes positivos para síndrome gripal e Covid-19.

Teve também alinhamentos quanto ao protocolo de tratamento medicamentoso da doença, e quanto ao fluxo de Centro de Atendimento ao usuário com Covid-19, orientações quanto ao uso correto dos EPI, manuseio e monitoramento do e-SUS VE, e capacitação de profissionais na utilização do e-SUS VE.

A situação de enfrentamento da doença em São Miguel do Guaporé continua sendo acompanhada. O governo estadual está atento ao controle da Covid-19 nos 52 municípios.

