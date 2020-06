Cunhado de Alok devolve auxílio emergencial: "Pegou muito mal"

Alok e Romana Novais publicaram um vídeo nas redes sociais para explicar que o irmão da médica devolveu o auxílio emergencial de R$ 600 que recebeu do governo. "Pessoal, a Romana acabou de me mostrar que ela fez um story e lá mostrava o celular do irmão. E tinha um aplicativo do auxílio emergencial.

Leia também: Alok tem endereço revelado e dispara: "Não vou mais ter paz"



Reprodução/Instagram Alok disse que ele e Romana Novais sustentam as famílias deles





Começou a repercutir super mal. Fomos perguntar para ele. Para nossa indignação e surpresa ele usou mesmo o auxílio. E não nos avisou. Nós fazemos de tudo por nossa família. Eu sustento a minha e a Romana, a dela", desabafou o DJ.

Leia também: Alok relembra acidente de avião e posta fotos



Na noite deste sábado, o casal havia postado uma foto do celular do rapaz e, sem querer, mostraram que ele havia baixado o aplicativo da Caixa para garantir o benefício. Os seguidores atentos passaram a fazer críticas, já que o benefício é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

"Fomos perguntar por que ele fez isso. Ele explicou que está passando por dificuldade, ele é DJ, não está tendo evento, mas ele não queria pedir nada para a irmã, queria se virar. Enfim, galera, pegou muito mal, mas já pedimos para ele devolver o dinheiro. É isso, galera, não controlamos as pessoas. Infelizmente, aconteceu, mas, a partir de agora, não acontecerá novamente. Eu tento salvar o mundo, mas as vezes a gente não consegue", completou Alok.

Leia também: Romana Novais relembra gafe na sua primeira noite com Alok



Romana compartilhou na rede social um comprovante mostrando a devolução do dinheiro.