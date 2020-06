Rafa Kalimann fará live com o iG nesta segunda

Mais uma semana chega e o iG traz novas lives para você conferir. Quem conversa com a repórter Gabrielle Pedro nesta segunda-feira (15) é a influencer digital e ex-participante do "BBB 20" Rafa Kalimann (@rafakalimann). Ela falará sobre o reality show da Globo e vida pessoal às 17h no perfil do iG no Instagram (@portal_ig).



Reprodução/Instagram Rafa Kalimann fala com o iG sobre o "BBB 20" e vida pessoal





Rafa explodiu no Brasil inteiro por participar do "BBB 20" e alcançou o segundo lugar na competição. Antes entrar na casa mais vigiada do Brasil, a mineira já era uma influencer digital renomada e muito conhecida pelo trabalho como missionário na África. Recentemente, ela também assinou um contrato para ser atriz na Globo.