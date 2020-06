Lorena expõe vídeo de Carolina com Germano em "Totalmente Demais"

Lorena (Adriana Birolli) flagrou Carolina (Juliana Paes) e Germano (Humberto Martins) juntos. Mas a diretora da revista Totalmente Demais vai dar um jeito de descartar o celular dona do NeoTop.

Reprodução/Instagram Carolina chora ao conversar com Arthur





Leia também:

Arthur marca reversão da vasectomia em "Totalmente Demais"

Carolina flagra Arthur e Eliza juntos em "Totalmente Demais"



No capítulo desta segunda-feira (15) de "Totalmente Demais", Fabinho (Daniel Blanco) vai ser sentenciado a cumprir trabalhos voluntários por ter forjado um roubo para incriminar Jonatas. E Lorena vai seguir tentando reconquistar o celular com os registros do flagra.

No fim do capítulo, Yasmin (Vanessa Pascale) envia para Lorena um vídeo de Carolina dançando com Germano. A diretora da revista Totalmente Demais entrará em pânico ao assistir ao vídeo no site de Lorena.