Horóscopo do dia: previsões para 15 de junho de 2020

Marcelo Dalla Vênus segue retrógrado e exige alguns cuidados; veja o que esperar desta segunda-feira no horóscopo do dia

ÁRIES

Você pode ficar mais extrovertido, direto e espontâneo com a Lua minguante em seu signo. A semana de Lua minguante marca uma etapa de marcando uma etapa de conclusões e finalizações. Aproveite para limpar o terreno e ir direto ao ponto, sem rodeios. Porém, no fim da tarde a Lua se desentende com Plutão, é melhor evitar disputas de poder e situações arriscadas. Procure resguardar-se. Siga sua intuição, mas é melhor evitar grandes decisões neste período. Prefira resolver os assuntos mais importantes na primeira parte do dia.

TOURO

Evite discussões e competições desnecessárias, procure relevar. Um pouco mais de paciência se faz necessário. Com Vênus em movimento retrógrado, continue a ter cuidado com enganos e falsas promessas. Questões ligadas aos relacionamentos pedem atenção e cuidado. A Lua segue na fase minguante, pedindo mais reflexão, revisões e conclusões. Veja o que em você em sua vida quer alterar, ou mesmo erradicar. Procure respeitar seus limites e controlar gastos. Não é hora para exageros, excesso de expectativas ou embates de poder.

GÊMEOS

Com Mercúrio em Câncer, exercite a comunicação não violenta, mais calma, pacífica e afetuosa. Diplomacia, amor e compreensão são os antídotos. É tempo de refletir sobre seus valores, sua autoestima e seu merecimento. Conclua o que puder, mas evite atitudes impulsivas. Procure também cuidar de si mesmo, ao invés de projetar carências e expectativas. Em tempos de Lua minguante, vale diminuir o ritmo, ganhar tempo para refletir sobre questões importantes em sua vida, antes de tomar grandes decisões.

CÂNCER

A Lua segue minguante e se desentende com Plutão, evite bater de frente com os outros. Este é o final de um ciclo solar e lunar, tempo de reavaliar e concluir muitos assuntos. Você pode promover uma verdadeira desintoxicação emocional e livrar-se do peso de experiências passadas. É importante voltar a atenção para si mesmo, reflita sobre as mudanças que pode promover em sua maneira de ser. Ao harmoniza seus conflitos internos, consequentemente suas relações se tornam mais harmoniosas também.

LEÃO

O período de conclusões continua, finalize tudo o que for possível. Com a Lua minguante em Áries e o Sol em Gêmeos, todos estão mais inquietos e curiosos, inclusive você. Vale movimentar o corpo para evitar a ansiedade. Mas evite acelerar demais, para não bater de frente com ninguém. Procure alimentar-se com pensamentos, mantras, afirmações e visualizações positivas. Reflita: o que deve mudar em sua vida para evoluir e crescer? Quais os projetos que pedem continuidade, perseverança e dedicação?

VIRGEM

Com a Lua minguante em Áries, dá mais certo agir espontaneamente. Mas no fim da tarde a Lua desafia Plutão, é importante evitar confrontos. Invista na harmonia e no equilíbrio de suas emoções. É importante também baixar as expectativas, o período é de importantes reflexões e análises. O céu pede a revisão de muitos conceitos, ideias e comportamentos obsoletos. Não tenha receio de pensar diferente, ou mudar de ideias. É importante cultivar flexibilidade e respeitar as mudanças nos outros também.

LIBRA

Questões ligadas aos relacionamentos continuam em evidência com Vênus em movimento retrógrado. Semana de Lua minguante: é tempo de limpeza e libertação para que uma nova harmonia possa ser estabelecida. Procure baixar as expectativas em relação aos outros, evite forçar a barra com cobranças ou fazer investimentos arriscados. Não há necessidade de forçar situações, procure deixar tudo fluir naturalmente. A individualidade deve ser respeitada e o investimento deve ser em si mesmo.

ESCORPIÃO

É tempo de deixar velhos comportamentos para trás, promover limpezas e transformações em nome da harmonia. No fim da tarde a Lua desafia Plutão: cuidado com reações explosivas ou com disputas em seus relacionamentos. Melhor respirar, ponderar, se acalmar antes de bater de frente com alguém. Terapias que promovem o equilíbrio emocional são recomendadas. Prefira ganhar tempo para refletir, dialogar e ponderar. Com a Lua minguante em Áries, o clima deve ser de independência e autonomia.

SAGITÁRIO

Procure agir com sensibilidade, cultivar sentimentos refinados e deixar para trás crenças e pensamentos obsoletos. Procure também voltar a atenção para si mesmo, assim pode perceber quais as mudanças devem ser efetuadas. Hoje a Lua desafia Júpiter e Plutão: cuidado pra não exagerar nas expectativas, nos gastos e nas exigências. O céu pede mais introspecção para revisões. Você pode desfazer mal entendidos com abertura para o diálogo, diplomacia e compaixão.

CAPRICÓRNIO

O período de mudanças, reformulações e libertações continua. É tempo de questionar-se. Planos e ambições devem ser alinhados com a realidade. É fundamental buscar o autoconhecimento e a expansão da consciência, para que sua fé se fortaleça cada vez mais. Muitos ajustes estão em pauta. Mas as mudanças devem ser promovidas por você mesmo, sem controle, cobranças ou exigências em relação aos outros. As disputas podem trazer prejuízos ou gerar reações exaltadas. Quanto mais comedimento e harmonia, melhor.

AQUÁRIO

A autonomia ganha preferência com a Lua minguante em Áries. Evite ficar muito tempo parado, há energia para movimento e iniciativas. Mas evite a pressa, cuidado com atitudes imprudentes, é bom reservar tempo também para digerir e assimilar as experiências desta lunação. Liberdade e individualidade devem ser respeitadas, sem discórdia nas relações. Procure manter-se acessível e flexível. Dialogue. Estabelecido o diagnóstico, faça o que tiver de ser feito, estabeleça pactos e conciliações.

PEIXES

Aprendizado do momento: cultivar gratidão pelo que já conquistou, ao invés de se queixar por insatisfações ou expectativas não correspondidas. Vênus ainda segue em movimento retrógrado: cuidado com a carência exacerbada. Procure cultivar maturidade e autoestima para evitar gastos excessivos ou desperdícios. Com a Lua na fase minguante, invista em sua paz e tranquilidade. É tempo de concluir assuntos, consertar e reorganizar suas tarefas para encontrar soluções.

