Abunã – Policiais prenderam restante de quadrilha que furtava maquinários agrícolas e veículos

As autoridades policiais de Abunã, distrito de Porto Velho, prenderam restante de integrantes de quadrilha especializada em roubos de máquinas agrícolas e veículos Rio Crespo, interior de Rondônia. O fato ocorrido no último dia 08, mas foi noticiado que a ação foi realizada por policiais de Nova Mamoré, porém o alvonoticias.com levantou que a apreensão de um menor, a prisão de um homem e uma mulher foi realizada por policiais do distrito da capital, porto Velho.

Conforme apurado, policiais de Abunã tomaram conhecimento de que suspeitos que integravam a referida quadrilha, estariam em um veículo Fox vermelho, neste sentido, já de posse de outras informações levantadas, realizaram diligências nas proximidades obtendo êxito em encontrar o veículo em cima de uma balsa. Foi feita a abordagem tática e captura de três integrantes do bando de infratores de Ariquemes, dentre eles um menor.

Ainda segundo informações, chaves encontradas no Fox apreendido, abriam um compartimento do caminhão apreendido pela PRF, utilizado no transporte do trator, neste espaço foram encontrados 8 quilos de entorpecentes. Os envolvidos foram enviados ao presidio de Nova Mamoré e, possivelmente serão transferidos para o Acre.

A operação que envolve todos os casos de furtos realizados pela quadrilha é considerada complexa e segundo o Delegado Regional Rodrigo Duarte envolve um número razoável de pessoas. Todas as provas serão levantadas e identificação dos envolvidos. Ainda de acordo com Duarte, não parece coisa de principiante, dada a velocidade de operação dos infratores.

Entenda o caso

No último dia 5, houve um furto de um trator em Rio Crespo, e a polícia iniciou a investigação identificando alguns suspeitos. Policiais civis, no Acre, abordaram o caminhão que transportava o trator com as características do que havia sido furtado em Rio Crespo, mas no primeiro momento não encontraram nenhuma irregularidade. A Policia Federal do Acre, foi contatada e realizaram a prisão de um dos investigados, além da apreensão do caminhão usado no transporte e os 8 quilos de drogas. A situação flagrancial era de tráfico internacional com andamento para associação com o tráfico. Nesse tocante, os integrantes do veículo “batedor”, que haviam conseguido fugir, se fossem localizados, deveriam receber voz de prisão por qualquer autoridade policial e os veículos deveriam ser apresentados na delegacia mais próxima.