Em alta após fofoca sobre senador, Leo Dias diz que vai 'sumir do mapa'

Reprodução/Instagram Leo Dias fez sucesso com fofoca sobre o senador Davi Alcolumbre





O colunista Leo Dias escreveu, em publicação no Instagram, no último sábado (13), que pretende 'sumir do mapa' para 'renascer'. Demitido do UOL depois de trocar acusações publicamente com a cantora Anitta , ele foi contratado pelo Metrópoles há cerca de duas semanas, e tem utilizado a nova coluna para fazer fofocas sobre políticos.



Além do texto publicado no Instagram, Leo Dias gravou vídeos dizendo que precisa se afastar do trabalho para 'pensar a vida'. No Twitter, o colunista publicou fotos dos seus cartões de crédito quebrados no meio.



"Acabei com os carto?es para na?o deixar rastro e parar de ajudar gente que na?o me ajuda. Se eu continuo na profissa?o, na?o sei. Ela e? outra depende?ncia. Preciso me livrar de va?rias", escreveu.

Quando?

Dias também disse que sua página será atualizado por coloboradores enquanto ele não estiver na ativa. O que não ficou claro é se o sumiço anunciado começa agora ou se ele ainda vai cumprir compromissos antes de entrar nesse novo período, mais reservado.

Mesmo depois do anúncio, ele continuou fazendo publicações nas redes sociais, seja para comemorar o sucesso das revelações que ele fez sobre o senador David Alcolumbre como para divulgar que o 'próximo alvo da coluna' será um deputado do PT.