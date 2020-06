Crocodilo é capturado após devorar vacas e cabras; assista

Um crocodilo estava assuntando os moradores de um bairro de Vadodara, na Índia. Com cerca de dois metros de comprimento, o animal rondava a vizinhança e comia cabras e cobras. Segundo informações da ANI, a presença do réptil foi notada pelas pessoas e as autoridades locais foram chamadas para capturar o animal.

Leia também: Crocodilo com mais de 2 metros assusta mergulhadores no México; assista



Reprodução/Youtube Crocodilo é capturado na Índia





"Recebemos uma ligação informando que o crocodilo estava comendo cabras e vacas da região. As pessoas estavam com medo", declarou um oficial local que participou da captura do crocodilo. A ação para rastrear o animal durou três dias e ele foi imobilizado após cair em uma armadilha.

Leia também: Crocodilo ataca e devora vaca em rio na Austrália; assista



O crocodilo não sofreu maus tratos e, após ser capturado, foi levado ao Departamento Florestal da região, onde passará por uma reabilitação antes de voltar à natureza.