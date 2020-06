Estes exercícios de respiração vão te livrar da ansiedade

Este período de quarentena e isolamento social aumento os níveis de estresse e ansiedade da maioria das pessoas. Diante da mudança de rotina, incertezas e pressões, não é fácil "voltar para o eixo" e seguir o dia com tranquilidade. A boa notícia é que inserir exercícios de respiração no dia a dia podem ajudar muito a amenizar a ansiedade.

FreePik Fazer exercícios de respiração e relaxamento ajudam a amenizar a ansiedade dos períodos difíceis

Abaixo, o hipnoterapeuta Charles Bueno, especialista em transtornos mentais e professor de hipnose, ensina exercícios simples, mas potente para quem precisa resgatar a tranquilidade. Confira:

Exercício 1

"Sente-se em posição confortável e comece respirando fundo pelo nariz e soltando pela boca. Imagine que está caminhando por um jardim belíssimo com flores e ar totalmente por por todo o caminho que você vai percorre. Comece a andar por ele, e quanto mais você caminha, mais o seu corpo relaxa.

Logo adiante, você vai ver uma árvore bem bonita e com uma sombra incrível debaixo dela. Vá até lá e sente-se. Ao respirar sentado ali, você vai perceber que sua musculatura corporal vai relaxando. Deixe o seu pescoço leve, assim como os seus ombros e os seus pés e desligue-se. Dê ao seu corpo a sensação de desligar-se, dê esse prazer a você mesmo".

Exercício 2

"Imagine que agora você desde uma escada rolante e cada degrau que você desce, mais baixa vai se tornado a sua ansiedade. Conte de 10 até 1. A medida que for contando, você vai relaxando completamente e vai se afundando neste estágio de relaxamento. Você está chegando no melhor estágio do seu corpo físico e a sua mente vai te agradecer."

Exercício 3

"Enumere o grau da sua ansiedade e levante o braço direto no nível de 0 a 10 na altura que você considera que esteja o seu desconforto emocional. Deixe então o braço descer e imagine que quanto mais ele caminha em direção à sua perna, mais aquela sensação ruim e a sua ansiedade será diminuída até ser eliminada até que seja reduzida completamente".