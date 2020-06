Quanto custa ser uma Kardashian-Jenner?

O clã Kardashian e as irmãs Kourtney, Kim, Khloe, Kendall e Kylie não poupam esforço para aparecem impecáveis a cada clique que postam nas redes sociais.

Divulgação/Instagram/Reprodução As irmãs Kardashian-Jenner





E o preço disso tudo, segundo o The Sun, é alto, muito alto. Preparada para saber o quanto cada uma das irmãs gasta por mês:

O preço de ser uma Kardashian

Segundo o jornal, as irmãs gastam semanalmente mais de R$1000 apenas com sessões de bronzeamento artificial. Além disso, para manter a pele sempre limpa, as sessões semanais de limpeza saem em torno de R$ 2,5 mil.

Leia também:

Modelos plus size recriam foto das Kardashian para mostrar a beleza dos corpos

Mulher quer boca da Kim Kardashian, mas preenchimento dá errado





Divulgação/Instagram/Reprodução Kim Kardashian West





Além disso, as influencers têm à disposição 24 horas por dia maquiadores e personal stylists. Os preços desses serviços não são nada baratos, a diária para cada profissional chega a R$ 12,5 mil.

Os maiores gastos de Kim são com a pele. A socialite, que já falou diversas vezes que sofre com psoríase , investe por mês mais de R$ 37 mil apenas em idas ao dermatologista. Além disso, a esposa de Kanye West manda fazer seus próprios produtos, que custam R$ 2,5 mil por semana.

Divulgação/Instagram/Reprodução A empresária Kylie Jenner





Estima-se que a caçula da família, Kylie Jenner, já tenha investido mais de R$ 695 mil para manter o corpo esbelto. Cuidados de beleza também estão na conta da Kardashian. Apenas com o profissional que cuida de suas sobrancelhas, a empresária gasta em torno de R$ 1 mil reais.

Além disso, suas supostas plásticas no nariz, seios e lábios teriam ultrapassado a quantia de R$ 187 mil.

Divulgação/Instagram/Reprodução Khloe Kardashian





Já Khloe, segundo informações do jornal britânico, gasta mais R$ 700 mil para manter sua boa aparência, com direito a personal trainer em casa seis vezes por semana.

Para completar, com maquiagem e produtos decuidados para pele lá se vão mais R$ 20 mil.

Divulgação/Instagram Kourtney Kardashian





Kourtney Kardashian é um pouco mais econômica do que suas irmãs, os gastos com os cuidados com o corpo chegam a R$ 337 mil mês. A primogênita de Kris Jenner investe, por semana, R$ 3 mil em produtos recomendados pelo seu esteticista - só a máscara de regeneração das células do rosto sai por mais de R$ 900. E para manter o corpo sempre em forma, sua personal trainer, Amanda Lee, cobra R$ 12 mil por semana.

Divulgação/Instagram/Reprodução A modelo Kendall Jenner





Kendall Jenner, por já ter uma rotina profissional no mundo da moda, tem acesso a muitos serviços e produtos. Mesmo assim, estima-se que a modelo gaste em média, por mês, R$ 125 mil com cuidados com o corpo e cabelos. A hair stylist de Kendall, Jen Atkin, que vai com ela para todos os lugares, cobra a diária de R$ 5 mil.

O The Sun entrou em contato com a assessoria de cada uma das irmãs Kardashian-Jenner, que não confirmou os números divulgados pela reportagem.