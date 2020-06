Novo power bank da Xiaomi consegue carregar até 10 iPhones

Divulgação/Xiaomi Novo power bank consegue carregar até três dispositivos ao mesmo tempo





Nesta sexta-feira (12), a Xiaomi anunciou um power bank que pode oferecer uma bateria extra de 30.000 mAh, com capacidade 50% maior do que o produto similar mais potente da fabricante chinesa até então.

Chamado de Mi Power Bank 3 Quick Charge Edition, o carregador portátil é compatível com a recarga rápida da maioria dos smartphones mais populares. Para se ter uma ideia, a bateria extra de 30.000 mAh é capaz de carregar até 10 vezes e meia um iPhone SE de 2020.

Além disso, o power bank pode carregar três dispositivos simultaneamente, visto que possui duas entradas USB-A e uma USB-C. Embora possa ser carregado a uma potência de até 24 W via cabo USB-C, o produto só é capaz de dar cargas com 18 W, o que significa que o processo pode ser um pouco demorado.

O tempo estimado para a recarga da carga completa do power bank é de 7,5 horas com potência de 24 W e 31 horas com potência de 5 W via cabo micro-USB - há uma quarta entrada só para essa opção.

Há, também, um botão que ativa o carregamento de baixa intensidade, para que acessórios menores, como fones de ouvido sem fio, possam ser carregados sem riscos.

O produto, que segue o habitual design minimalista da Xiaomi e só está disponível em branco, já está em pré-venda na China por 169 yuans (aproximadamente R$ 120 na conversão direta das moedas). As entregas começarão a ser feitas a partir do dia 18 de junho, próxima quinta-feira.

Por ora, não há previsão de quando o Mi Power Bank 3 Quick Charge Edition será oficialmente vendido no Brasil.