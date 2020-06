Horóscopo do dia: previsões para 13 de junho de 2020

Marcelo Dalla A Lua inicia a fase minguante em Peixes neste sábado; veja como isso influencia seu horóscopo do dia

ÁRIES

Pela manhã, vale repor as energias e deixar a vida seguir seu curso natural, sem grandes expectativas. O céu favorece limpezas, desintoxicações e práticas de cura. A Lua minguante ingressa em seu signo no fim da tarde, favorecendo iniciativas conclusivas. A preferência vai para atividades que possa fazer sozinho, com autonomia. O ritmo da vida se acelera, mas a Lua se combina com Saturno para ajudá-lo a cultivar atitudes mais maduras, práticas e objetivas. Você pode otimizar o tempo e priorizar os assuntos mais importantes.

TOURO

Pela manhã, reserve momentos para ficar sozinho, recarregar baterias e dar rédeas soltas para a imaginação. A Lua inicia a fase minguante em Peixes: ótimo momento para sonhar, meditar e visualizar os projetos se concretizando. Se tiver uma conversa importante, o fim da tarde está mais favorável para o diálogo. A Lua ingressa em Áries e tudo fica mais dinâmico. Vale programar alguma atividade física. Prefira manter-se em movimento, evite ficar muito tempo parado. É isso que trará estímulo para iniciativas gerais.



GÊMEOS

A primeira parte do sábado é ideal para orações, estudos, leituras, meditação ou atividades artísticas. Procure cultivar paz e gratidão, pois é a partir dessas qualidades que conseguirá atrair o sucesso. A Lua ingressa em Áries no fim da tarde tarde, favorecendo atividades que possa realizar com independência, que dependam só de você.

O clima fica mais movimentado. Vale buscar novas soluções para antigas questões, promover uma boa limpeza ou arrumação, ficar atento para novas ideias que possam surgir.



CÂNCER

Não é hora de cobranças, nem de começar algo novo. A Lua começa a minguar em Peixes, marcando o início de uma fase propícia para finalizações. Prefira atividades mais introspectivas, práticas espirituais, meditação, passeios e atividades que possa fazer sozinho. No fim da tarde a Lua ingressa em Áries e aí sim, você ganha mais energia. Você pode cultivar uma postura mais comprometida, demonstrar apoio, economizar recursos. Lembre-se que o amor e a dedicação se demonstram mais com gestos e atitudes práticas.



LEÃO

A Lua inicia a fase minguante em Peixes, é melhor relaxar e deixar fluir. Vale cultivar a imaginação, seu lado mais otimista e romântico. No fim da tarde a Lua ingressa em Áries, a inquietação pode aumentar. Utilize-a de forma produtiva. Procure colocar-se em movimento, aproveite para tomar iniciativas e providências conclusivas. O Sol ainda desafia Marte: procure também não radicalizar opiniões e atos para não causar conflitos. Gentileza, prudência e diplomacia são suas melhores aliadas.



VIRGEM

A Lua segue em Peixes na primeira parte do dia, fica mais fácil compreender os sentimentos alheios e expressar-se através das artes. É importante reservar tempo para o recolhimento, para alimentar-se com tudo o que traga beleza, encantamento e magia. Já no fim da tarde, você pode tomar iniciativas, fazer algo mais dinâmico. Esteja aberto para corrigir posturas rígidas e exercitar sua capacidade de compreensão. A fluidez acontece com o uso da delicadeza, da intuição e da sensibilidade.



LIBRA

A Lua inicia a fase minguante em Peixes, você pode dar asas para a inspiração e expressar-se com mais sensibilidade. Tem início uma fase de conclusões e fechamento. O período de reavaliações continua, perceba se suas relações estão equilibradas. É tempo de pesar tudo na balança! Aproveite para finalizar questões e a visualizar mentalmente suas novas conquistas. Procure também refletir sobre como pode crescer, ampliar conhecimentos, atrair mais oportunidades e conquistas.



ESCORPIÃO

Pela manhã, práticas de relaxamento são bem vindas para que possa desacelerar. A Lua se combina com Jùpiter e Plutão, favorecendo práticas de cura, meditação e limpezas. Já no fim da tarde, a Lua ingressa em Áries: aí sim, o clima muda e o ritmo da vida fica mais acelerado. O Sol ainda desafia Marte: não vale a pena perder tempo e energia com conflitos improdutivos. Vale cultivar leveza e criatividade para encontrar caminhos alternativos. Prefira atividades que possa realizar sozinho, com autonomia.



SAGITÁRIO

Com a Lua minguante em Peixes, evite marcar muitos compromissos, ou acrescentar mais atividades além das tarefas que já possui. Bom momento para buscar inspiração em belas imagens, boa música, encantar-se com a natureza ou com obras artísticas. Bom período também para valorizar seus potenciais criativos, suas qualidades inatas. No fim da tarde a Lua ingressa em Áries e aí sim, você pode agir com mais fluidez. Se for possível, vale programar um caminhada, sem esquecer-se de que é importante respeitar o isolamento social.



CAPRICÓRNIO

Seja diplomático e cordial para que possa resolver os assuntos possíveis. Pela manhã vale cultivar mais análise e introspecção. Com a Lua minguante em Peixes, aproveite para cuidar de si mesmo. Você pode refletir melhor sobre seus projetos, meditar. No fim da tarde a Lua ingressa em Áries, tudo fica mais rápido. Mas cuidado para não acelerar demais, mantenha a calma para avaliar suas ações com mais tranquilidade. A Lua combina forças com Saturno: aproveite para cultivar atitudes maduras e responsáveis.



AQUÁRIO

É bom agir com independência, evitar serviços demorados e longas esperas. A Lua ingressa em Áries no fim da tarde e se combina com Saturno, favorecendo momentos produtivos. Mesmo num sábado, muitos assuntos podem ser concluídos. Evite o contato com notícias e pessoas que o puxam para baixo. Pelo contrário, alimente-se com leituras edificantes, pensamentos positivos e elevados. Mercúrio e Urano favorecem as soluções alternativas, o pensamento rápido e as atividades criativas. Novas ideias podem surgir.



PEIXES

Conte com mais sensibilidade para expressar suas inspirações. A Lua inicia a fase minguante em seu signo, procure reservar tempo para ficar sozinho, refletir, elaborar planos e estratégias. Ao expressar seus sentimentos de forma elevada, você pode curar situações de conflito, fortalecer os laços de afeto com quem ama e conquistar novas amizades. Melhor deixar as decisões e iniciativas mais importantes para o fim da tarde, quando a Lua ingressa em Áries e tudo fica mais acelerado.