Casamento às Cegas e Brincando com Fogo ganham versões brasileiras na Netflix

Reprodução/Instagram Casamento às Cegas terá versão brasileira na Netflix





A Netflix aproveitou o Dia dos Namorados para anunciar, nesta sexta-feira (12), que os reality shows Casamento às Cegas e Brincando com Fogo terão versões brasileiras. As novas temporadas estão previstas para serem lançadas em 2021.



As versões originais das duas séries foram sucesso de audiência em todo o mundo. Agora, as temporadas brasileiras têm tudo para deixar os fãs ansiosos.

Em Casamento às Cegas , os participantes fazem encontros em cabines com pessoas desconhecidas. Sem ver quem está do outro lado, eles são desafiados a encontrar o amor verdadeiro. O objetivo é sair casado do reality show em poucos meses.

Já em Brincando com Fogo , homens e mulheres solteiros são colocados em um paraíso tropical para passarem as férias. O prêmio em dinheiro só é dado, porém, se todos conseguirem ficar o período ser beijar, fazer sexo ou ter qualquer contato físico com os demais participantes. A Netflix ainda não anunciou o local escolhido para as gravações do reality show no Brasil.