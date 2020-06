Parada do Orgulho LGBT de São Paulo ganha megaevento online

Com o isolamento social por conta do novo coronavírus, a Avenida Paulista não receberá a tradicional Parada do Orgulho LGBT em São Paulo, considerada a maior do mundo.

Por conta disso, os organizadores vão realizar sua primeira edição inteiramente online. Pela primeira vez, o megaevento será realizado em forma de live, transmitido simultaneamente em 11 canais do Youtube no próximo domingo (14).

Divulgação/Instagram/Reprodução Parada online





A edição terá como tema a solidariedade, com o objetivo de arrecadar doações para o projeto Rede Parada Pela Solidariedade, que apoia uma parcela da população LGBT em situação de vulnerabilidade.



O projeto, que será realizado com a organização da ONG APOGLBT SP em parceria com a Dia Estúdio , conta com um time de apresentadores que animarão o público atráves de seus canais. São eles: Canal das Bee, Diva Depressão, Jean-Luca, Louie Ponto, Loreray Fox, Mandy Candy, Nátaly Neri e Spartakus.

Na transmissão da #ParadaSP via o canal GNT , o apresentador Vitor de Castro convida Caio Braz, Bruna Linzmeyer, Nana Costa, Bielo e outros para falar sobre representatividade, orgulho, visibilidade e a constante luta por direitos.

Nas atrações músicais, o público aguarda as cantoras Glória Groove e Daniela Mercury para as apresentações. E não acaba por aí, os apresentadores receberão virtualmente convidados especiais para debater temas relevantes para a comunidade LGBT, como direitos sociais, preconceito e diversidade.

Nomes como Pabllo Vittar, Katy Perry, Mel C e Ivete Sangalo vão enviar depoimentos de apoio ao movimento. Além disso, diversos conteúdos especiais gravados também serão apresentados para rechear o debate.

Onde assistir: Canal ParadaSP - https://www.youtube.com/watch?v=Qkidg6b8GM8

O público também poderá interagir com o evento, enviando fotos e relatos com a hashtag "#ParadaSPAoVivo"