Tendência inverno: 4 modelos de casacos que irão atualizar seu look!

Faltando apenas oito dias para a chegada do inverno, as temperaturas já começam a despencar! Momento ideal para resgatar as peças invernais do seu guarda roupa e trazer um toque de estilo, atualizando o seu visual no inverno!

Para muitos esta é a época mais elegante do ano, com casacos , botas, e muitos tecidos e texturas refinadas para aquecer o look do dia. Porém para outros a estação pede aconchego com moletom, tricots e roupas cheias de conforto. Hoje viemos trazer dicas para agradar a todas: de produções elaboradas até propostas confortáveis, mas cheias de estilo!! Confira já 4 modelos de casacos para o inverno:

Jaqueta de couro



Peças em couro conferem um visual sofisticado, cheio de personalidade com um toque de poder. Existem diversos modelos e cores de jaquetas de couro para agradar diversos estilos, que finalizam com maestria qualquer visual, do básico aos mais elaborado.

Aposte no vestido longo floral com a jaqueta e o coturno nos pés, tanto o casaco quando a bota quebram o romantismo do seu visual, deixando o visual muito mais interessante. Outra dica é a calça alfaiataria com a bota cano curto e uma camisa branca, a terceira peça completa o outfit com muita personalidade.



Blusa Moletom





Quando os termômetros apontam abaixo de 20 graus, o moletom é o tecido mais amado nos dias frios, já que o conforto é essencial para muitas brasileiras. Esqueça a ideia de um visual básicos sendo até sem graça: a proposta é turbinar seu visual moletom com acessórios impactantes e as tendências da temporada. O tie dye é febre entre as it girls, aproveite os dias em quarentena e experimente criar um festival de cores no seu moletom.

A união entre a blusa de moletom colorida com acessórios é o que você precisa para tirar a peça do óbvio e estar estilosa e confortável nos dias mais frios.



Trench Coat



Clássico do inverno, o trench coat não pode faltar no closet feminino. A peça é perfeita para os dias de frio que pedem uma proteção a mais, e por ser sofisticado, traz um ar requintado ao seu visual. Invista nos modelos em tons de bege e caramelo - a produção é a prova de erros.

Aposte no visual básico porém com muito estilo: blusa branca de gola alta com uma calça da mesma cor e o trench coat como sobreposição é o que você precisa para arrasar!



Jaqueta corta vento



As famosas jaquetas corta vento vêm direto do universo esportivo para complementar o visual street style. As peças impermeáveis feitas em nylon te protegem da chuva, do vento e do frio enquanto as cores enérgicas e estampas divertidas trazem uma vibe alegre ao seu mood do dia.

Para quem quer investir na trend, mas não sabe como usar, a dica é apostar na combinação de peças mais básicas - como o jeans - e deixar a jaqueta corta vento como peça principal do look.

Tem alguma das peças nos seu guarda roupa e não sabia usar? Agora já sabe! Conte para nós o que achou das nossas dicas e qual é são os casacos favoritos que irão compor os seus melhore visuais do inverno.