Após PC Siqueira negar acusações de pedofilia, vaza áudio com suposta confissão

Na noite da última quinta-feira (11), PC Siqueira usou sua conta no Instagram para negar as acusações de pedofilia que estava sofrendo nas redes sociais. Tudo começou depois do vazamento de uma suposta conversa sobre fotos uma criança de 6 anos que Siqueira teria recebido. O influencer disse que tudo não passava de fake news e que era uma "articulação criminosa" que o acusou de "algo terrível que jamais cometeria".

Porém, após seu pronunciamento, o jornalista Erlan Barros divulgou áudios comprometedores atribuídos a PC Siqueira e com uma suposta confissão.

Na conversa, que não teve a autenticidade confirmada, a voz atribuída ao influenciador teria admitido que ficou excitado ao ver a foto da criança e que "deve ter algum traço de pedofilia". No áudio atribuído a ele, PC teria dito "devo ter um traço disso", referindo-se à pedofilia.

O caso está sendo investigado pela 4ª Delegacia de Proteção à Pessoa, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil de São Paulo.

#EXCLUSIVO - Suposto Áudio completo e sem corte onde PC Siqueira fala sobre a acusação de pedofilia e está preocupado por perder contratos. pic.twitter.com/ZWPyleiPxo — Erlan Bastos (@erlan_bastos) June 11, 2020





Com a divulgação do novo áudio, várias celebridades expuseram suas opiniões sobre o assunto, confira o que eles falaram em suas redes sociais:

1) Acabei de ouvir os áudios do PC Siqueira e, pra mim, o caso está encerrado. Agora cabe à justiça.



Por se tratar de um caso de risco de morte, visto as várias vezes em q PC fala que vai se matar, eu não quero mais tocar neste assunto. — Felipe Neto ??? (@felipeneto) June 12, 2020













Tem gente que ñ entende o que tá escrito ou ñ quer entender.



Ñ defendi o PC. Defendi que ñ podemos JULGAR alguém quando ñ temos PROVAS. Ponto!



Isso deveria ser óbvio!



Não queira estar na pele de alguém acusado injustamente.



A justiça vai avaliar os áudios, não cabe a nós. — Oscar Filho (@OscarFilho) June 12, 2020













Fui o último convidado a participar do Ilha de Barbados e inclusive falei sobre a possibilidade de criar áudios com deepfake. Vídeo aqui: https://t.co/afVOCWp4b7 https://t.co/yw531UBRtW — Bruno Sartori (@brunnosarttori) June 12, 2020