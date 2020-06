Arlindo Cruz recupera voz após mais de 3 anos de AVC

Segundo o filho de Arlindo Cruz, Arlindinho, o pai já está conseguindo formular as primeiras frases. O cantor foi vítima de um AVC em março de 2017.

Reprodução/Instagram Arlindo Cruz





Leia também:

Dificuldades? Família de Arlindo Cruz coloca casa do cantor à venda

Se recuperando de um AVC, Arlindo Cruz recebe visita de Alcione

Após internação, Arlindo Cruz surge em cadeira de rodas ao lado da família



"Ele falou. De 8 a 12 palavras, está começando a querer formar frases. Deve estar naquela cabeça ali já uns 30 sambas para sair. Assim que ele conseguir falar tudo, se Deus permitir, tenho certeza que vai mais uns sambas da melhor qualidade", contou o filho de Arlindo Cruz em uma Live transmitida no perfil fo Teatro Rival.



As redes sociais tem sido um meio de comunicação muito usado pela família do sambista para informar e registrar a evolução do tratamento do artista.

"Graças a Deus o corpo dele está respondendo bastante ao tratamento. E ele está até falando algumas palavras. Peço que a galera fique atenta, porque vamos postar coisas novas do meu pai, que todo mundo vai ficar feliz. Quem acompanha, quem torce, vai ficar muito feliz. Ele nunca esteve tão bem", completou Arlindinho.