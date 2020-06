Ludmilla manda recado para Anitta: "Não me coloca nas tuas palhaçadas"

A cantora Ludmilla mandou um recado mais que direto para sua colega Anitta no Instagram na tarde desta sexta-feira (12). As duas, que já estiveram no centro de diversas polêmicas desde que colaboraram na música "Onda Diferente", parecem ter declarado guerra oficialmente.



Ludmilla usou seu Instagram para dizer que não vai mais "aguentar calada" as provocações de Anitta. Nos Stories, ela ainda mandou um aviso para a colega: "Não me coloca nas tuas palhaçadas mais". A voz de "Verdinha" também vazou um áudio seu enviado para a própria Anitta.



O motivo de tanta revolta seria um comentário feito por Anitta numa live, no qual ela promete ao humorista Maurício Meirelles falar sobre Ludmilla: "Se a gente chegar a 100 mil em doações eu falo". Ludmilla postou trecho do vídeo nos Stories em que reclama de Anitta e diz que não quer mais ela citando o seu nome: "Ela me fez muito mal, vcs não tem noção".

"Um dia eu vou poder falar toda verdade, a máscara que vai cair diante da sociedade BANG BANG"



Ludmilla mostrando um pedaço do áudio que ela mandou pra Anitta ? pic.twitter.com/125VSykMJX — Brumilla Moments (@brumillamoments) June 12, 2020









Os fãs, claro ficaram de orelhas em pé, esperando atentos ao desenrolar da história:

e o pau vai começar a quebrar entre Anitta e Ludmilla de novo KKKKKK peguem a pipoca https://t.co/tpiMtyQq6c — matheus ? (@bIoodintears) June 12, 2020









EU TO PASSANDO MAL COM A LUDMILLA DIZENDO QUE TÁ CANSADA DAS PALHAÇADAS DA ANITTA pic.twitter.com/FtxiYsdnp0 — daniel (@estressadin) June 12, 2020