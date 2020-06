Setur trabalha para fomentar o turismo e atrair visitantes a Rondônia após a pandemia

.

A natureza não retirou nada do lugar em Rondônia, nem na pandemia mundial do novo coronavírus. Tudo está do jeito que sempre esteve desde antes da construção do projeto turístico estadual.

Três meses depois da convulsionada crise mundial causada pela Covid-19, a combinação rios, praias, florestas e cachoeiras permanece serenamente na ordem do dia entre os funcionários da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), com vistas à promoção e marketing das belezas naturais.

Ao valorizar o turismo interno, a Setur espera se reencontrar com o público estrangeiro, atraindo-o para conhecer festas tradicionais - entre elas, Pomeranos em Espigão d’Oeste e Procissão do Divino, no Vale do Guaporé - visitação de museus, inclusive o indígena da Terra Paiter-Suruí em Cacoal, e o secular Forte Príncipe da Beira em Costa Marques, na fronteira brasileira com a Bolívia.

“Esse mosaico de formas e elementos culturais só Rondônia tem”, disse o superintendente estadual de turismo Gilvan Pereira Júnior.

No lugar da comemoração tradicional do 13 de junho (Dia do Turista) sábado próximo, que não será possível devido à proibição de aglomerações públicas, ele divulgou um relatório sucinto do que sua pasta vem fazendo para atender aos públicos nacional e internacional.

A maior parte das atividades em planos e projetos da Setur são conhecidas, razão porque o relatório se configura a reafirmação dos compromissos do governador Marcos Rocha com esse segmento econômico.

Gilvan Júnior reconheceu a frustração popular em relação às festividades deste ano, desde feiras, arraiais e quadrilhas, entretanto, ressalvou que o governo estadual editou decretos de isolamento social que automaticamente suspende também as festas anteriormente previstas para maio-junho. “Estamos todos esperançosos em que o estado volte a contabilizar ganhos financeiros com o turismo, após a quarentena”, disse.

Ele prevê que Rondônia seja brevemente beneficiada com o movimento de turistas em voos de companhias aéreas, em barcos, ônibus e vans.

“Diversão, lazer, entretenimento, aventura, negócios, história e cultura, tudo isso faz parte do nosso projeto de impulsionar o turismo interno, valorizando nossos produtos turísticos e despertando interesse em desfrutar das belezas naturais desta parte da Amazônia Ocidental Brasileira", ele observou.

Segundo explicou, a Setur tem investido em estratégias, planos, ações e medidas que possibilitarão resgatar “e até reinventar” o empreendedorismo no estado.

No período da quarentena, desde março deste ano, a equipe da Setur segue as recomendações dos decretos governamentais, mas projeta medidas que devem ser aplicadas pós-pandemia. Tudo, conforme assinalou Gilvan Júnior, com vistas a estimular o setor.

“Da mesma forma que o comércio e a indústria em geral, está clara para nós todos a necessidade de recuperar os impactos econômicos; apoiaremos e motivaremos empreendimentos e empreendedores com os quais há meses nos relacionamos, desde os seminários com palestrantes nacionais e internacionais”, comentou o superintendente.

Gilvan Júnior lembrou que o “exclusivo potencial turístico rondoniense” obedece a um eixo cujo andamento prossegue. Ele foi denominado pela Setur de Top 10 e tem as seguintes ações:

? Placas de sinalização turística em todo o estado, indicando o atrativo turístico local;

? Cursos de capacitação turística destinado aos 25 municípios que compõem os sete polos do estado;

? Chamamento Público: apoio aos municípios, através de Atas de Registro de Preços que atendam estruturas de eventos turísticos;

? Material Gráfico de Promoção e Marketing dos Produtos Turísticos;

? Fun Tour (passeio divertido): influenciadores digitais e trade turístico conhecendo e promovendo os produtos turísticos do estado;

? Feira Estadual de Turismo e Artesanato no Memorial Rondon;

? Ampliação do Programa Viaja Mais Servidor, atendendo os servidores estaduais, municipais e outras esferas federativas;

? Cartão de Turismo: linha de microcrédito para o fomento do turismo no estado;

? Capacitação para plataformas digitais: apoio aos municípios na promoção de seus atrativos;

?Plano Estadual de Turismo e Formalização das Instâncias de Governança - Os 7 polos turísticos do Estado, em cumprimento ao Programa de Regionalização do Ministério do Turismo;

A equipe da Setur também sugeriu o desenvolvimento de algumas ações turísticas visando ao fortalecimento da pesca esportiva, Unidades de Conservação, Turismo de Aventura, Turismo Rural e Etnoturismo.

Nesse mesmo tempo, trabalhando em home office, seus funcionários têm atualizado cadastros de empresas do segmento e estatística de informações turísticas para construção de indicadores.

Alinham-se os seguintes projetos: Concurso de Fotografia nos nos polos turísticos, com o objetivo de enaltecer as belezas regionais; Projeto Desenho de Arte em parceria com a Secretaria Estadual Seduc; Projeto Rally da Amazônia,com a participação de grandes competidores de Rondônia, do Brasil e do mundo; Campeonato de Pesca em Porto Velho, Alta Floresta, Cabixi e Pimenteiras do Oeste.

Para o projeto Rondônia tem tudo está prevista a confecção de livros com farta distribuição em serviços de hospedagem nos 25 municípios do Mapa Turístico de Rondônia.

Planeja-se a elaboração de licitação para Atas de Registro de Preços que atendam às estruturas para eventos, a revitalização da Casa de Rondon em Vilhena, na divisa com Mato Grosso, e atualização do portal oficial da Setur.

Promoção e Marketing também serão retomados, informa o superintendente Gilvan Júnior. Ele enfatiza a publicidade de roteiros turísticos e melhorias nos Centros de Atendimento ao Turista no Porto Velho Shopping e no Memorial Rondon. No Memorial está prevista a recuperação da locomotiva.

SERVIÇO

Viva experiências únicas em Rondônia.

Conheça o Rondônia tem tudo

Leia mais

Parceiros da Setur e da Embratur debatem financiamento para o ecoturismo

Setur e Senac qualificam monitores de turismo e condutores de pesca em Rondônia