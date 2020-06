Liu escuta Thomas insinuando que o pai de Anna está vivo em "Novo Mundo"

No capítulo desta sexta-feira (12) de "Novo Mundo", Thomas (Gabriel Braga Nunes) insinua que o pai de Anna (Isabelle Drummond) está vivo e Liu (Luana Tanaka) escuta. O vilão da novela também apresenta Sebastião (Roberto Cordovani) como seu sócio para a esposa . Já Joaquim (Chay Suede), temendo pela vida da escritora, conta do acordo que fez com Thomas para Bonifácio (Felipe Camargo).



Reprodução/Instagram Liu ove Thomas falando sobre o pai de Anna'





Ferdinando (Ricardo Pereira) entrega a carta de Piatã (Rodrigo Simas) para Anna. O botânico também se recorda do primeiro encontro que teve com Diara (Sheron Menezzes), o que deixa Wolfgang (Jonas Bloch) incomodado. Em outro núcleo de "Novo Mundo", Piatã diz para Jacira (Giullia Buscacio) que eles não poderão ficar juntos.

Leopoldina (Letícia Colin) cuida de Dom Pedro (Caio Castro) e os dois se amam. Ainda no mesmo capítulo de "Novo Mundo", Narcisa (Márcia Cabrita) percebe que a amante do monarca mora no Solar da família.