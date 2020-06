Horóscopo do dia: previsão para o dia 12 de junho de 2020

Marcelo Dalla A Lua combinada a Mercúrio favorece a comunicação nesta sexta-feira. Veja o que diz o seu horóscopo do dia





ÁRIES

A intuição e a imaginação ganham destaque. A Lua segue em Peixes, você pode ficar mais sonhador. Bom dia para terapias, compaixão e sensibilidade nas relações. Fica mais fácil cultivar empatia e solidariedade para compreender os sentimentos alheios. O Sol ainda desafia Marte e Netuno: cuidado para não cultivar pensamentos derrotistas, evite quem te puxa para baixo. Mas hoje a Lua se combina com Mercúrio, favorecendo a comunicação. Atividades com imagens, fotos, pinturas, música ou poesia podem alimentar sua alma.

TOURO

Tempo de relaxar e diminuir as expectativas. De trazer a atenção para o momento presente, meditar para controlar a ansiedade. A Lua segue em Peixes e se combina com Mercúrio pela manhã: procure expressar-se com sensibilidade, de forma afetuosa. Assim fica muito mais fácil encantar as pessoas. Todos estão mais sensíveis, receptivos e inspirados. Bom período para alimentar a alma com música, cinema, teatro ou a arte que preferir. Soluções criativas podem surgir ao olhar a vida sob novos ângulos.

GÊMEOS

Pela manhã a Lua se combina com Mercúrio, favorecendo os intercâmbios e todas as atividades ligadas à comunicação. Aproveite para adiantar as tarefas na primeira parte do dia e depois reserve tempo para meditar, sonhar, encantar-se com as artes. Estamos num período em que a energia tende a cair, pois o Sol desafia Marte e Netuno. Portanto, é muito importante cultivar equilíbrio, evitar a pressa. Evite também envolver-se em discussões desnecessárias e improdutivas. Cuide de si mesmo com carinho!

CÂNCER

Agora é hora de alimentar seus sonhos, cultivar mais recolhimento e introspecção. Converse, circule, procure interessar-se pelas boas notícias, para que possa ficar mais inspirado. A Lua segue em Peixes: evite acumular muitas tarefas, pois você fica mais aéreo e dispersivo. Ao mesmo tempo, fica mais fácil de adaptar às situações e às pessoas. Aproveite para ampliar sua fé, sua sensibilidade, sua compaixão. Vale praticar a visualização criativa: imaginar seus planos e projetos e agradecer, como se tudo já estivesse acontecendo.

LEÃO

O período é de mais curiosidade e inquietação. O Sol ainda desafia Marte e Netuno: é importante agora cultivar criatividade e positividade, para evitar atitudes impulsivas ou agressivas. A generosidade, o altruísmo, as atitudes nobres também são antídotos. A Lua segue em Peixes para ativar a imaginação e sua capacidade de sonhar. Você pode demonstrar seu amor por alguém, preocupando-se com seu bem-estar e fazendo algo de útil por ele. Isso pode repercutir melhor do que mil palavras.

VIRGEM

Procure cultivar bem estar, relaxar, estar bem consigo mesmo. Ao mesmo tempo em que finaliza tarefas, reserve momentos para introspecção. O Sol segue em desarmonia com Marte: cuidado para não ficar impaciente ou intolerante demais, cultive cordialidade e gentileza. Ainda bem que a Lua segue em Peixes, aproveite para expressar-se com mais sensibilidade e inspiração. Tudo se resolve com o diálogo. Momentos de recolhimento e introspecção também são muito bem vindos e podem proporcionar boas intuições.

LIBRA

Bom período para encontros casuais, conversas leves e informais, atividades ligadas à beleza, moda e decoração. A Lua segue em Peixes e desperta a sensibilidade. Em meio a um período de intensos contatos sociais, procure também reservar tempo para ficar sozinho, sonhar e meditar. É importante entrar em sintonia com as necessidades das pessoas queridas e estar pronto para auxiliá-las. Momentos de recolhimento também são produtivos, para que possa analisar os últimos movimentos e estabelecer as próximas metas.



ESCORPIÃO

É melhor poupar-se, não queria resolver muitas coisas ou ficar atolado de compromissos. Sol, Marte e Netuno indicam queda de energia e possíveis confusões, se exagerar nas expectativas. Evite forçar situações também. A Lua segue em Peixes, pedindo introspecção. Bom dia para soltar a imaginação, dar vazão ao espírito solidário, cultivar fé e entrar em sintonia com o Universo. Comprometa-se com seus sonhos, invista em sua autonomia. Procure também perceber se há preocupação excessiva, acredite em seu potencial criativo.

SAGITÁRIO

É importante ouvir mais o outro, deixar de lado posturas rígidas ou dogmáticas. Com o Sol no signo oposto, a força vem de sócios, parceiros e colaboradores. A Lua segue em Peixes: a intuição está afiada. Ao cultivar sensibilidade e compaixão, mágoas, tensões ou desentendimentos podem ser dissolvidos. Bons pensamentos e atitudes generosas fazem toda a diferença. É hora de desacelerar o passo, reservar momentos para relaxar e meditar. Práticas espirituais também podem fortalecê-lo.

CAPRICÓRNIO

Procure manter-se aberto e receptivo. Observe, contemple mais, deixe a vida fluir. A Lua segue em Peixes, a lição é soltar, entregar e confiar. O Sol ainda desafia Marte e Netuno, evite dar margem para posturas agressivas ou reclamações. É tempo de elevar a consciência para além do mundo da matéria. Tudo pressa, afobação ou correria. Não se esqueça de reservar tempo para de cuidar de si e recarregar as baterias. Ao desacelerar e respirar conscientemente, sua intuição pode indicar o caminho certo a seguir.

AQUÁRIO

Arte, beleza, magia e encantamento: com a Lua em Peixes, tudo o que traz significado para a vida fica favorecido. Trabalhos e atividades que dependam de inspiração também ficam beneficiados. A fase é de aceitação, adaptação, introspecção e análise. Reserve tempo também para meditar, relaxar, ouvir músicas suaves. Evite movimentos importantes, cobranças e disputas. Basta confiar e deixar a vida fluir de boa vontade, que tudo se integra harmoniosamente. Ao conectar-se com seu templo interno, pode obter importantes compreensões.

PEIXES

A Lua segue em seu signo, ativando as emoções. Inspiração, empatia e compaixão devem predominar. A comunicação fica favorecida pela manhã, sua consciência pode se expandir para compreender a vida através de panorama mais abrangente. É importante também elevar seus sentimentos e sua energia. No fim do dia prefira resguardar-se , recolher-se mais cedo para refletir, examinar como se sente em relação às vitórias ou insucessos. Vale também canalizar a sensibilidade em atividades de cunho criativo ou artístico.

