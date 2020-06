A espera acabou! Sony apresenta design e jogos do PlayStation 5

Reprodução/YouTube/PlayStation Design oficial do PlayStation 5





A Sony revelou nesta quinta-feira (11) várias novidades sobre o PlayStation 5 , seu console de nova geração, que competirá com o Xbox Series X . Foram dois modelos de console revelados: o PS5 convencional, com entrada para discos, e o PS5 Digital Edition, que permitirá apenas mídias virtuais, sem discos de Blu-Ray.



A empresa não revelou preço ou data de lançamento, mas o evento foi voltado principalmente para apresentar os jogos que estarão disponíveis para o console, sendo alguns dos títulos exclusivos, e outros multiplataforma.

Além disso, a empresa também mostrou a aparência do PS5 , revelação bastante aguardada pelos fãs da marca. Com as laterais brancas e um design curvo, a cara do novo console dividiu opiniões no Twitter .

Confira os trailers de cada um dos títulos abaixo:

GTA 5

Pegando todo mundo de surpresa, a Sony abriu o evento anunciando um jogo velho: " Grand Theft Auto 5 ", de 2013, que será relançado para a nova geração, com renovação gráfica e expansão de conteúdo.





Spider-Man: Miles Morales

Um dos super-heróis mais queridos do mundo ganhará um novo jogo para o PS5. " Spider-Man Miles Morales " é desenvolvido pela Insomniac, a mesma empresa que desenvolveu o jogo do Homem Aranha para o PS4.





Gran Turismo 7 (sem data)

Sem surpresas: um novo jogo da série de simulação de corrida, aproveitando a ampliação das capacidades gráficas do console para uma experiência ainda mais realista.





Ratchet & Clank: Rift Apart

Mais um capítulo de uma franquia amada no PlayStation . O trailer mostra a rapidez com que o personagem transita entre mundos sem precisar de qualquer tela de "loading", para demonstrar a capacidade do SSD do PS5.





Project Athia

Um novo jogo da Square Enix, aparentemente exclusivo do PlayStation 5, focado em ação e aventura em terceira pessoa. O título ainda é provisório, no entanto.





Stray

O trailer misterioso mostra um gato andando pelas ruas de uma cidade cibernética. O game acompanha a perspectiva do gato.





Returnal

O game combina mecânicas de side-scrolling, com movimentação lateral, com mecânicas de rogue-like.





Sackboy: a Big Adventure

Uma nova abordagem para o universo de " Little Big Planet ". Em vez de focar na criação de cenários, é um jogo de plataforma 3D ao estilo " Super Mario 3D World " estrelando o personagem Sackboy.





Destruction Allstars

E se, em vez de usar carros para corridas, eles fossem usados para combate. O jogo lembra " Rocket League ", mas com foco em destruição dos veículos adversários em vez de colocar uma bola dentro de um gol.