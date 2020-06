Youtuber PC Siqueira se pronuncia após acusações de pedofilia nas redes sociais

PC Siqueira usou sua conta no instagram nesta quinta-feira, 11, para esclarecer as acusações de pedofilia em seu nome. Na noite da última quarta-feira, 10, uma conta no instagram, chamada ExposedEmo divulgou uma suposta conversa do youtuber que teria falado que uma amiga enviou fotos de uma criança de seis anos de idade para ele.

Em seu instagram, PC diz ter ficado surpreso com as alegações que lhe foram feitas colocando seu nome em uma "articulação criminosa que me acusou de algo terrível, que jamais cometi ou cometeria".

Em seu pronunciamento, o youtuber ainda afirmou que está recebeu "uma série de mensagens, acusações e xingamentos" que o deixaram com o "psicológico enormemente abalado" e que irá se pronunciar também em um vídeo no seu canal, mas só "quando estiver reestruturado".

Ele ainda afirmou que o vídeo nada mais era que uma Fake News. Se formos prestar atenção nesse vídeo asqueroso, ele leva 1 minuto e 31 segundos para o relógio do celular mudar! Nem esse cuidado os falsificadores tiveram. Além disso, o símbolo de verificação tem um espaçamento diferente do verdadeiro. Está tudo ali, pra quem quiser ver. A operadora da suposta linha do vídeo é pré-paga dos Estados Unidos. O celular é um samsung e está gravando a tela de um Iphone. Enfim, são muitas evidências que demonstram a falsificação mal feita" encerrou o influenciador.

Veja o vídeo da suposta conversa do influenciador