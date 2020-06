Aprenda a fazer unha inglesinha geométrica em casa; veja passo a passo

Unha inglesinha - quando a unha é pintada toda de uma cor a pontinha ganha um tom diferente - é um clássico que não sai de moda. E fazer essa unha decorada em casa é bem simples.

Cris Oliveira, blogueira especialista em unhas, ensina o passo a passo para fazer a unha inglesinha. Separe dois tons de esmalte, base e mãos à obra!









Achou complicado acertar o detalhe da unha? Uma dica que vale para unha francesinha e também aqui é usar um adesivo para delimitar a área a ser pintada. Pode ser um pedacinho de micropore, por exemplo. Nesse caso, espere a primeira cor do esmalte secar bem para evitar marcas indesejadas.

Cuidados com as unhas está em alta

Se você está fazendo suas unhas em casa, não está sozinha. Nesses tempos de salões de beleza fechados, as buscas sobre cuidados com as unhas em casa bombaram no Pinterest. Enquanto tem muita gente querendo saber como remover as unhas de gel (essa pesquisa aumentou 732% em março em relação a fevereiro), o básico também chama a atenção.

Comparando maio de 2020 com o ano passado, por exemplo, as buscas por cuidado com as unhas aumentou 438%. Já sobre dicas para fazer unhas em casa deu um salto de 85%.

Nessa quarentena também surgiram diferentes formas de pintar as unhas. Um tutorial de como usar sombra no lugar do esmalte viralizou no TikTok, por exemplo.

E você, como tem cuidado das unhas? Arriscou algum esmalte ou técnica diferente?