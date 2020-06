Como fazer a máscara com três camadas indicada pela OMS

A Organização Mundial da saúde atualizou as orientações para confecção da máscara de tecido. Agora, elas devem ter três camadas para apresentar a eficácia necessária para prevenção o novo Coronavírus.

Pixabay Fique atento as atualizações de recomendações feitas pela OMS para saber como se proteger de forma efetiva.













Cada camada deve cumprir uma função, a mais próxima ao rosto, deve ser feita com um tecido absorvente, como o algodão, a externa com um tecido resistente à água, como poliéster e a do meio servirá como um filtro.

Na hora de confeccionar uma máscara com essas recomendações, uma opção é que a camada interna e a externa sejam costuradas deixando uma abertura na parte de cima, como se fosse um bolso, para que dê para colocar um papel toalha para servir como o filtro interno, mas podem ser costuradas usando tecidos como melon ou microfibra.

Reprodução/Youtube Uma ideia é fazer uma máscara com "bolso" para que o filtro feito de papel toalha possa ser trocado.





As máscaras caseiras são indicadas para o uso de pessoas que não tem qualquer contato direto com pessoas infectadas e devem ser usadas sempre que saírem de casa. Mesmo com as novas orientações, as máscaras devem ser usadas por no máximo duas horas e nunca quando estiverem úmidas.

Os especialistas reforçam que o uso de máscaras mesmo com três camadas, bem como uso de álcool gel e a higienização constante das mãos, não dispensam as medidas de distanciamento social.