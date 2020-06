Drive-Thru: Estado realiza mutirão de testagem rápida para Covid-19 neste sábado, em Cacoal

.

Neste sábado (13), das 9h às 13h, no Espaço Alternativo Beira Rio, situado na Rua São Francisco, bairro Industrial, em Cacoal, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), realiza testes rápidos no sistema drive-thru para detectar o novo coronavírus.

A testagem rápida é exclusiva para pessoas que apresentem a síndrome gripal por mais de sete dias, e faz parte da ação Mapeia Rondônia, do governo do Estado, que teve início na quarta-feira (3), nos 52 municípios, com o objetivo de testar em massa a população.

"A ação Mapeia Rondônia é uma importante medida para avaliar o cenário epidemiológico de Rondônia diante da pandemia do novo coronavi?rus", explica o titular da Sesau, Fernando Máximo.

O drive-thru para testagem rápida, em Cacoal, conta com o apoio da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) e Agencia de Vigilância em Saúde (Agevisa), Hospital Regional de Cacoal e o Heuro.

O projeto Mapeia Rondônia já realizou nos 52 municípios 16.593 testes rápidos.

