Como fazer extensor de máscara e acabar com incômodo nas orelhas

Durante a pandemia da Covid-19, o uso de máscaras se tornou essencial. Agora, com a reabertura de comércios e outros locais , o item é obrigatório. Mas sabemos que o uso da máscara pode ser desconfortável.

Já falamos por aqui como acabar com o problema de óculos embaçados com o uso de máscaras e também uma dica fashion para quem usa máscara de elástico e sente dores ou incômodo nas orelhas .

Reprodução/Youtube Exemplo de um extensor de máscara

Se os elásticos forem seu problema, uma outra ideia que tem feito sucesso por aí é o uso de extensor de máscara.

Ele passará por trás da cabeça e se prenderá aos elásticos. O truque ainda ajuda a manter o item no lugar, fator importante para garantir a proteção adequada.

A youtuber Adriana Schultz ensina como fazer o extensor:





Você sabe usar e cuidar da sua máscara?



Pexels/Retha Ferguson Com a reabertura gradual de negócios e locais públicos, é ainda mais essencial usar máscaras

Não adianta seguir as dicas e usar as máscaras da forma errada - sem cobrir o nariz e a boca, por exemplo. Também é preciso fazer a limpeza do item da forma correta.

O Ministério da Saúde tem as dicas de como usar a máscara da forma certa e de higienização:

A máscara é de uso pessoal, não deve ser compartilhada com familiares ou amigos.

É muito importante também que ela seja trocada a cada duas horas ou quando estiver suja.

O melhor jeito de lavar as máscaras de pano, segundo o orgão, é o seguinte: "Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água sanitária (2,0 a 2,5%) por 30 minutos. A diluição é de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água (10 ml de água sanitária para 500ml de água potável); Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente e lavar com água e sabão; Após lavar a máscara, a pessoa deve higienizar as mãos com água e sabão".