Thomas ameaça Anna e marca encontro com Joaquim em "Novo Mundo"

Após flagrar a conversa de Anna (Isabelle Drummond) e Joaquim (Chay Suede) , Thomas ameaça a esposa no capítulo desta quinta-feira (11) de "Novo Mundo". A protagonista da novela se desespera com o vilão trancado no quarto com Vitória. Além disso, Joaquim recebe um bilhete para se encontrar com a escritora, mas é surpreendido ao se deparar com Thomas.

Reprodução/Instagram Thomas ameaça Anna





Em outro núcleo de "Novo Mundo", Dom Pedro (Caio Castro) conversa com Libério (Felipe Sicler) e Peter (Caco Ciocler) sobre a independência do Brasil. O monarca também é repreendido por Bonifácio (Felipe Camargo) por conta de suas atitudes.

Elvira (Ingrid Guimarães) ameaça ir com Quinzinho (Theo de Almeida) para Portugal. Ainda no mesmo capítulo de "Novo Mundo", Hugo (César Cadardeiro) pede para ver uma interpretação da atriz.