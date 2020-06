O iG está fazendo uma série de lives para discutir questões raciais com importantes personalidades brasileiras e a convidada desta quinta é a modelo Rita Carreira (@ritacarreiraa). Ela conversa com a repórter Gabrielle Pedro sobre racismo e padrões de beleza.

Rita é uma importante modelo plus size brasileira. No mês de junho, ela estampou uma das capas da revista Vogue e tem muitos outros trabalhos importantes. Não perca essa entrevista às 17h no @portal_ig.