Dia dos Namorados tem live sertaneja no Hopi Hari

O Hopi Hari, parque temático em Vinhedo (SP), comemora o Dia dos Namorados com um live sertaneja nesta quinta-feira, 11 de junho, a partir das 19h, nas páginas oficiais do Facebook e do YouTube do País Mais Divertido do Mundo. A transmissão é estrelada pela dupla Kaique e Felipe e promete aquecer os corações apaixonados. O nome da live tem o nome da música de trabalho dos sertanejos: "Casal Perfeito".

Divulgação Kaique e Felipe fazem live para os namorados







































Além dessa canção, outro sucesso recente da dupla, "Latinha", ultrapassou as 100 mil visualizações no YouTube em 48 horas, fazendo deles alguns dos compositores mais comentados do cenário sertanejo atual. Eles já escreveram para Fernando e Sorocaba, Maiara e Maraisa e Luan Santana.