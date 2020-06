PC Siqueira é acusado de pedofilia após suposta conversa vazar

O youtuber PC Siqueira teve supostas conversas vazadas na internet e passou a ser acusado de pedofilia no início da noite desta quarta-feira (10). O chat envolveria a foto de uma criança de 6 anos nua, mandada para o influenciador. Quem também teve conversas vazadas e foi acusado de pedofilia foi Japinha, da CPM22.

Na conversa, ele diz a algum amigo (que não teve o nome revelado, que foi quem o expôs) que a mãe da criança enviou fotos da filha para ele. Dando risada, PC diz que a mulher já teria feito isso antes, mas que tinha parado de fazer isso pois "sabe que pode dar merd*".

No Twitter, o caso vem ganhando cada vez mais repercussão, já que PC Siqueira teria armazenado e compartilhado a imagem da criança. Muitos internautas estão, inclusive, questionando o youtuber sobre as conversas vazadas nos comentários de suas fotos no Instagram.

PC Siqueira tomou exposed envolvido com material pedófilo de uma CRIANÇA DE 6 ANOS. Na conversa, ele indica que a mãe da criança PRODUZ fotos sensuais. Meu Deus, que nojo!



